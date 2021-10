Luis Mayol, ex intendente de la Araucanía, y actual constituyente: “Creo que en la Araucanía puede haber un cambio”

Declarar estado de emergencia es una buena medida, pero tampoco hay que crearse mayores expectativas, porque es una declaración de estado de emergencia, que es uno de los 4 estados de excepción que contempla la constitución. Es más que el estado de catástrofe, pero menos que el estado sitio, entonces si alguna persona cree que es parecido al estado de sitio, no, pero sí está en la línea de poner orden, de mayor resguardo en carreteras, y mayor control del uso de armas, robo de manera, y apoyo a las policías.

Así lo explica el constituyente por el distrito 21, en conversación con El Agro. Añadió que es una medida tardía, podía haber sido antes, pero ha tenido tremenda oposición de un sector. La ciudadanía hace tiempo que estaba pidiendo esta medida para poder estar tranquilos.

Cuán grave es situación de violencia en la Araucanía?

Ha ido recrudeciendo hay 53% de mayores casos de ataques incendiarios y mayor número de detenciones y mayor actividad de las policías, en cuanto a investigar y detener. Muchos dicen que el aumento de estos hechos de violencia es una reacción a la mayor pro actividad de las fuerzas policiales. Pero que la situación es grave, es grave. Hay lugares donde no se puede circular, hay atentados en el día, tomas de los parques nacionales y lo peor es que estos violentistas están premunidos de material de guerra, de armamento que es de potencia muy letal.

Este decreto de estado de emergencia es una parte muy ínfima. Yo siempre he dicho que la Araucanía tiene problemas de orden, social, político y económico. Es una región con enorme potencia, pero es la más pobre de Chile. Lo que se hizo al principio con el Plan Araucanía funcionó bastante bien, se invirtió en infraestructura, asociariv9dad, y su crecimiento era de 4,8 % por sobre el promedio nacional, y el desempleo de 9% había bajado al 6,8. Eso refleja que se pueden hacer cosas y la gente lo agradece, pero eso tiene que ser con un diálogo para ir buscando soluciones al problema que existe del pueblo mapuche. Este quiere integrarse, participar del desarrollo del país y educar a sus hijos, y eso tenemos que permitirlo, pero no es fácil porque este pueblo no tiene organización piramidal, hay demasiados liderazgos, de las 1900 comunidades hay 1900 loncos. El pueblo mapuche es pacífico, quieren el orden.

Luis Mayo explicó que “a partir del caso Catrillanca, el gobierno lo que hizo fue replegarse y suspender plan Araucanía, y después ha sido muy difícil retomarlo. Pero hay que hacerlo la gente quiere desarrollo y es región de enorme proyección”.

Se ha perdido Estado de derecho?

Se puede recuperar, en parte porque es una señal del gobierno, del Ejecutivo, del Legislativo y del Poder Judicial. Mira por ejemplo, lleva no sé cuánto tiempo tramitándose una legislación para subir las penas al robo de madera, que es lo que financia el terrorismo y el narcotráfico. Se ha demorado no sé cuánto tiempo. Se aprobó en la Cámara de Diputados pero hubo 25 votos en contra, entre ellos, el de Boric. El poder Judicial está amedrentado y no pude ser….

Qué pasa con la disposición de los mapuches?

Hay buena disposición. Yo la conozco y sé lo que quieren. Los radicales que están tras los actos de violencia es un pequeño grupo manejado políticamente desde afuera. Es pequeño pero muy eficiente, son grupos organizados. El resto del pueblo mapuche quiere tener tranquilidad, trabajar, mantener sus costumbres, recuperar su idioma. La nación chilena tiene mucha culpa porque hay que integrarlos como corresponde.

Cree que puede haber un cambio?

Sí, creo que puede haber un cambio, por lo menos es una señal importante en 15 días sonde se apoye a fuerzas policiales, donde se ubique armamento, como ingresa, donde está el robo de manera.

Y el diálogo es el camino como proponen algunos candidatos presidenciales?

El diálogo tiene que ser propositivo que conlleve soluciones, no solo un diálogo político. Como el de Boric con comunidades mapuches y con el puño en alto.

Es partidario de una plurinacionalidad?

Soy partidario de una pluriculturalidad. Que sean reconocidas, respetadas y que cada uno puede practicar su cultura. La plurinacionalidad hay que llegar a acuerdo de qué se entiende por eso, como el de Neo Zelanda o Australia, integrada al estado. O como existe en Chiapas, México, donde se creó une estado dentro de otro estado, pero al cabo de un tiempo lo único que querían era volver a integrarse porque se estaban muriendo de hambre. Si es algo como lo que existe en Nueva Zelanda o Australia, vamos hagámoslo, sin disgregar el estado chileno, que se tiene que mantener integral y con soberanía plena.