Envíos forestales crecen 16% al tercer trimestre: US$ 4.273 millones

En septiembre, el monto exportado se desaceleró frente a los dos meses previos, pero igualmente subió 23% anual.

Las exportaciones forestales han sido impulsadas este año por los mayores precios de la celulosa y también otros productos como las molduras y tableros. Ello, unido a compras relevantes de los principales mercados de destino: China y Estados Unidos.

Según el Instituto Forestal (Infor), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, los envíos alcanzaron los US$ 4.273 millones al tercer trimestre, un aumento de 16,4% anual. Después de las altas cifras de julio y agosto —US$ 590 y US$ 585 millones, respectivamente—, el monto mensual disminuyó en septiembre, llegando a US$ 490 millones. De todos modos, se trató de un avance de 23% respecto del noveno mes del año pasado, cuando en medio de los efectos de la pandemia a nivel global, se exportaron solo US$ 398 millones, la cifra más baja para septiembre desde al menos 2012, comenta Fernando Raga, director ejecutivo del Infor. Este año, el precio de la celulosa registra un alza de 52%, situándose en US$ 1.340 por tonelada.

‘Ha habido un aumento en los precios de exportación de los principales productos, puesto que la demanda ha estado inestable, y han tendido a disminuir en los últimos dos meses, con la excepción de las molduras, tanto sólidas como MDF (medium density fiberboard), que presentan incrementos en el volumen exportado’, señala Raga. Infor indica que los principales aumentos durante el periodo se presentaron en el monto exportado de molduras sólidas de pino radiata, que crecieron 36,6%. Agrega que los embarques de pulpa cruda de la misma especie subieron 31,6% y las de pulpa blanqueada de pino radiata avanzaron 24,2%. Consultado por el desempeño de la demanda de China —que ayer reportó su expansión más baja del año, de 4,9% en julio-septiembre—, Raga sostiene que esta ‘ha oscilado bastante durante este año y es probable que continúe así mientras la actividad económica en ese país no retome el ritmo de crecimiento’.

Respecto de Estados Unidos, en tanto, indica que las exportaciones a esa nación ‘dependen principalmente de la evolución de la construcción residencial en ese país’. Ambas naciones suman el 54,1% de las compras de productos forestales chilenos, liderando China con 32,8%, mientras EE.UU., explica el 21,3%. En cuanto a las proyecciones para los envíos en todo 2021, Raga comenta que ‘estamos algo menos optimistas, porque en septiembre la recuperación de la demanda de pulpa y otros productos fue más lenta de lo esperado. Habíamos dicho que llegaríamos a un rango de US$ 5.700 a US$ 5.800 millones, y ahora pensamos que estaremos más cerca del margen inferior’. De todos modos, ese monto previsto superará a los más de US$ 4.940 millones de 2020 y volverá a niveles prepandemia, pues en 2019 se enviaron US$ 5.661 millones.