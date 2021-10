Alimentos y futuro en el foco del debate en nueva versión de eEnexpro

Inaugurada por el Director General de ProChile, Jorge O’Ryan; la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, y el Presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, se dio a inicio a eEnexpro Fruittrade 2021: Alimentos y Futuro.

Este año el evento tiene como foco debatir acerca de las nuevas tendencias en la industria mundial de los alimentos, la que ha estado en un constante movimiento, sobre todo después de la pandemia ocasionada por el Covid-19 y la concientización de los consumidores en torno a la sostenibilidad y seguridad de los productos que consumen. Asimismo, otra de las preocupaciones mundiales tiene que ver con la logística en la exportación.

Para ello se llevó a cabo el conversatorio “Alimentos de Chile al mundo: Calidad, Innovación y Futuro”, en el que participaron Nuri Gras, Secretaria Ejecutiva de la Agencia Chilena para la inocuidad y Calidad Alimentaria (Achipia); Juan Hurtado, Gerente de Desarrollo de Negocios de la empresa The Live Green Co; Marcos Mancilla Gerente de Logística del Puerto de Valparaíso, y Astrid Suárez de la empresa Green and Fresh, importadora de productos chilenos en Colombia.

Además, se desarrollaron dos talleres, uno que abarcó los actuales desafíos de la logística en el comercio internacional y otro sobre tendencias en el consumo, el que mostró cómo los consumidores mundiales están mucho más conscientes de los alimentos que consumen, qué eligen al momento de la compra y cómo cada día existe más preocupación por la salud.

“El sector agroalimentario chileno es uno de los más dinámicos de la economía nacional por su aporte al PIB, el que se estima alrededor del 4,7%, generando alrededor de 369.000 empleos directos en el país y con exportaciones que en 2020 superaron los 16 mil millones de dólares. Nuestros alimentos tienen altos estándares en seguridad, con atributos transversales de innocuidad, trazabilidad y sostenibilidad, pero aún queda mucho camino por recorrer y el desafío es pasar de las palabras a la acción, pasar de los compromisos a los cambios reales”, señaló Jorge O’Ryan, Director General de ProChile.

Asimismo, agregó que “Con esta eEnexpro y con el trabajo constante que hacemos en ProChile, apoyamos a la industria para que vaya más allá de las exigencias, se adapte a los cambios y también se adelante con el fin de mantener el liderazgo que ostenta en los mercados internacionales”.

“Como Fedefruta hemos venido haciendo esta Rueda Internacional de Negocios Fruittrade desde 2003, y encontramos muy valioso que este 2021 se haga en conjunto con la Enexpro de ProChile”, agregó el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela. “Esto significará un apoyo importante para los productores, y también certezas para los importadores, que podrán seguir contando con alimentos y frutas de primera calidad para esta temporada, pese a la problemática del cambio climático y la pandemia”.

Asimismo, indicó que “la incertidumbre que genera la crisis climática a todo el mundo hace que los agricultores y productores de fruta estén llamados a dar seguridad a través de una alimentación sana, que llegue a toda la población. Esta crisis nos obliga a replantear toda nuestra matriz productiva, ser más sustentables con nuestros manejos agronómicos, con la nueva genética, la logística, y también con el contacto directo con los importadores. Por eso, seguiremos trabajado junto con ProChile”.

Negocios

La columna vertebral de eEnexpro es la rueda de negocios, que en este sector contribuye con las exportaciones anuales de la industria. Este año y de manera inédita, ProChile se sumó con Fedefruta y su evento Fruittrade para una mayor convocatoria. Los subsectores representados en esta ronda son fruta fresca, agroindustria, apícola y proveedores de servicios para el agro.

En total son 232 compradores de 30 mercados y 216 exportadores chilenos los que se darán cita en la rueda que se extiende hasta el 29 de octubre y de la cual se proyecta que se realicen cerca de 1.000 reuniones de negocios.

Industria agroalimentaria

La exportación del sector agroalimentos de Chile alcanza cifras importantes, siendo el principal para los envíos no cobre del país, con alrededor de 970 productos diferentes, que van a más de 170 destinos, siendo los principales: Estados Unidos, China y Japón.

Las exportaciones de alimentos de Chile han aumentado en forma sostenida desde el año 2010 a la fecha, pasando de US$ 10.074 millones en 2010 a US$ 16.184 millones en 2020, creciendo así en un 60,6%.

Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones de alimentos han sumado US$ 13.689 millones, un 10,6% más que el mismo periodo del año anterior. El mayor monto jamás registrado de exportaciones de alimentos fue en el mes de enero de 2021, cuando se exportaron US$ 2.304 millones, un 4% más que a igual mes el año anterior.