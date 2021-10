Problemas logísticos se mantendrían en 2022 y abastecimiento podría verse afectado

Expertos abordaron las presiones en las cadenas de distribución y destacaron la necesidad de asegurar stock de productos.

En una edición especial del podcast Primer Click de DF, se abordó la crisis en la cadena de suministro que afecta al mundo y su impacto en Chile. Una menor capacidad del sector marítimo ante una fuerte demanda de productos, entre otros factores, ha hecho que el fenómeno se alargue en el tiempo llevando a actores de la industria a estimar que sus efectos se mantendrán durante 2022.

El director de Maersk para la Costa Oeste de Sudamérica, Francisco Ulloa, entregó una visión general del tema y explicó que al desatarse la pandemia, los puertos se vieron con complicaciones para operar por temas sanitarios.

Según sus cálculos, la capacidad portuaria se ha visto disminuida en un 20%. Junto con eso, se sumó la mayor demanda de productos por parte de las personas, ante los estímulos monetarios entregados en sus países.

El eslabón más débil de la cadena estaría siendo la logística terrestre. El ejecutivo planteó que, ‘si es que alguien no tiene bodega, probablemente va a tener que guardar su mercadería dentro del contenedor. Si éste no vuelve al puerto, no lo podemos enviar de nuevo a China y la exportación china está limitada por los contenedores disponibles. Ese es el círculo que estamos viendo en estos tiempos’.

El presidente de Cámara Marítima y Portuaria (Camport), Daniel Fernández, coincidió que ello está ejerciendo una presión importante. Contó que en Chile, en promedio, el costo de la logística terrestre en función del valor del producto es de 18%, mientras que en la OCDE es cerca de 9%. Explicó que eso es producto de mucha ineficiencia en la cadena logística terrestre.

Difícil Navidad

Un tema que ha resonado en la industria es si el abastecimiento para Navidad se va a ver afectado. Fernández señaló que ‘hay productos que no estarán; no hemos querido sembrar alarma, pero sí está la recomendación de hacer las compras lo antes posible’. Sin embargo plantea que ‘si tenemos una estampida de compras va a agravar el conflicto también’.

Aseguró que le preocupa más el abastecimiento de la canasta básica, ya que en Chile la mayoría de los productos son importados. ‘El aseguramiento de esa canasta básica y los insumos para la construcción, muy importantes para el empleo, son las preocupaciones más grandes’, apunta.