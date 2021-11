Auge de envíos de vino se modera e industria se enfoca en mejorar cadena logística

Pese a que la demanda ha seguido creciendo, las dificultades para exportar han frenado el dinamismo que tuvo el sector en la primera mitad de este año.

Si durante el primer semestre de este año los envíos de vino gozaban de un gran dinamismo —con crecimientos de doble dígito— gracias a la recuperación de los mercados, hoy las dificultades logísticas amenazan con estancar ese crecimiento. De acuerdo a las últimas cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, entre enero y septiembre se exportaron US$ 1.106 millones de vino embotellado, un 5,4% más que en el mismo período de 2020. Mientras que en volumen los embarques disminuyeron un 3,3% con 325,1 millones de litros.

‘Estábamos viviendo una recuperación en varios mercados especialmente China, Brasil y Corea del Sur, entre otros, y hacia mitad de año comenzaron los problemas logísticos que están afectando al mundo entero, los cuales nos impactan con mucha fuerza en los volúmenes de los envíos de vino al extranjero. Esto ha ralentizado las exportaciones a pesar de contar con una alta demanda por nuestros productos’, explicó la directora comercial de Vinos de Chile, Angélica Valenzuela.

La ejecutiva del gremio dijo que están trabajando con distintos actores del mundo público y privado para aminorar las consecuencias de la disrupción de la cadena logística y para hacer más eficientes aquellos aspectos que sí se pueden abordar de manera interna. ‘Pero está claro que estamos en un contexto global muy complicado’, señaló.

Pese a todo, el precio promedio del vino nacional sigue subiendo: a septiembre estaba en US$ 3,4 el litro, un 9% más que igual lapso del año pasado.

‘Esto se debe a una insistencia por parte de la categoría Chile y sus marcas en mostrar los atributos de nuestros vinos en los segmentos más altos, particularmente sobre los US$ 12 a US$ 15 la botella como también a una premiumización general en la categoría de vinos’, sostuvo Valenzuela.

En cuanto a los mercados, China se sigue recuperando registrando un alza a septiembre de 17% con US$ 189 millones. En este país, Valenzuela señaló que las viñas nacionales han podido capitalizar el espacio que dejó Australia luego de que el gobierno chino impusiera aranceles a los vinos de ese origen. ‘Hoy en día Chile es el segundo exportador de vinos a China —después de Francia— con un market share de un 20% en valor, 7 puntos más que el año pasado’, aseguró.

Mientras que Brasil creció un 12% con exportaciones por US$ 132 millones, seguido por el Reino Unido cuyos embarques totalizaron US$ 115 millones en el periodo.

‘En general, los mercados están recuperándose en términos de demanda, sin embargo, hay poca disponibilidad de mano de obra en varios sectores transportistas, distribuidores, bares y restaurantes, lo que hace complejo el desarrollo de los canales tradicionales de venta de vino’, afirmó la representante de Vinos de Chile.

El principal desafío para la industria será poder enfrentar la demanda que generan las celebraciones de fin de año. ‘Se espera que el consumo sea mayor que en los 2 años anteriores. Será la primera vez desde la pandemia que off y on premise funcionarán al 100%’, contó Valenzuela. Por esto, la directora comercial de Vinos de Chile explicó que están enfocados en mejorar la situación logística para retomar las exportaciones de manera fluida. ‘Ya para el próximo año queremos retomar el crecimiento en nuestras exportaciones en todos los mercados, no solo en precio promedio, sino que en volumen de productos de mayor valor’, declaró.