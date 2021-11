Claudio Ternicier, encargado de agricultura de Yasna Provoste: “El problema de fondo de la Araucanía es que Chile no reconoce la multiculturalidad”

En conversación con El Agro, y sumándose a lo expuesto por los otros comandos, Claudio Ternicier informó que “Los equipos que hemos participado en el programa de la candidata Yasna Provoste, venimos trabajando hace tiempo. Hay un comando en el área agraria que venimos trabajando hace 3 años. Hemos estado recorriendo el país, casi todas las regiones, y más del 80% del territorio es rural, así es que Yasna Provoste ha recogido esas inquietudes no solo de los agricultores sino también los pobladores del mundo rural”.

“Estamos, agregó, proponiendo dar un fuerte impulso al mundo rural en forma global, y eso supone hacerse cargo de esa brecha que separa los mundos rural y urbano que crea categorías de personas distintas lamentablemente. El mundo urbano que ya está en menos de un 10 % de pobreza y el rural que la duplica”.

“Esto se traduce en establecer el cumplimiento de los derechos humanos de la población. En el mundo rural estamos al debe en materia de asistencia médica, educación y en establecer bienestar a las personas. Hoy hay cerca de 400 mil familias que no tienen agua potable y necesitan saneamiento en sus viviendas, entonces vamos a impulsar el desarrollo de un nuevo sistema de APR, destrabar los mal administrados, crear cooperativas para que los administren bien, y buscar nuevas fuentes aguas: existen tecnologías grises, extracción agua de mar… y en la medida en que podamos sumar a la agricultura familiar campesina a estas labores, van a tener mejores condiciones, mayores recursos para auto sustentar aquellas problemáticas”, indicó Ternicier.

“Por lo tanto, estamos decididos a impulsar programa de desarrollo de la agricultura familiar campesina, y agricultura indígena, esto significa entregar instrumentos a agricultores pequeños para que tengan acceso a financiamientos, tecnología, capacitación. Un aspecto clave es el tema de la asociatividad, estamos impulsando modelo cooperativo, pero distinto al que existió en el pasado en Chile. Es decir, modelo cooperativo, pero gerencial”, añadió.

Escasez

Hay que adaptarnos a la realidad para sostener la actividad agrícola y para ello hablamos de seguridad alimentaria, además de las exportaciones. Hay que buscar nuevas formas de agua. Es prioritario las nuevas obras de riego, pero no de grandes embalses, no hay tiempo ni recursos. Por lo tanto, impulsaremos embalses de pequeño tamaño y especialmente tranques de acumulación. Hay 950 tranques ex CORA que están destinados a otros usos.

Usted fue subsecretario de agricultura del segundo gobierno de Michelle Bachelet, porque debemos esperar que ahora se hagan estas cosas?

Hay que evolucionar. Hubo avances… el único embalse operativo que hoy está vigente de verdad es Valle Hermoso, en Combarbalá, que concretamos en el segundo gobierno de Bachelet. Pero aquí hay responsabilidades de Estados y todos debeos hacernos responsables de aquello que quedó en deuda. Si queremos desarrollo sostenible, necesitamos política continua de desarrollo, y por eso que es importante proyectarse en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Eso es lo que hace falta para enfrentar el cambio climático.

Mesa del agua

Ha sido insuficiente. Necesitamos más medidas y más agresivas. Tiene que haber acuerdo y trabajo conjunto público privado, se debe tomar medidas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Podríamos llegar a subir hasta 2 grados de aquí a 20 años y eso es muy grave.

Sistema de gobernanza distinto del agua

Tener directorios en cada cuenca conformados por diversidad de actores que hay en la cuenca y usan el agua, no solo los que tienen derechos de aprovechamiento, sino también la población en general a través de sus organizaciones sociales, los regantes, y de todos los que usufructen de la cuenca respectiva. Y luego tener administración transparente que responda al directorio para tener una gestión más justa y eficiente. Y ojalá eso responda a un plan de desarrollo regional que debieran encabezar los gobernadores a través del programa de ordenamiento territorial.

Agricultura familiar campesina

Reorientar el trabajo de Indap. Tiene que dejar de ser asistencia, y ser promotora del desarrollo y entregar todas las herramientas a los campesinos. Es necesario un mecanismo distinto a lo que se hace y una de esas formas es la asociatividad. Y para la agricultura indígena son necesario los mercados.

Cómo se va a apoyar a agricultores de la Macrozona Sur que han perdido todo?

Se va a aplicar la ley con todo su rigor en aquellos casos que lo ameriten. No estamos de acuerdo con forma violenta de pequeños grupos. Tampoco estamos por sistema militarizado, sino reforzar policía, pero al mismo tiempo, ir al problema de fondo: Chile aún no da un salto más decidido en reconocer la multiculturalidad, reconocer a los pueblos originarios en todos sus aspectos, respetarlos y establecer un diálogo real con comunidades que están dispuestas a eso, que permitan soluciones para estos pueblos, respetando su cosmovisión, derechos, religión, forma de ver la vida, que mucho nos enseña a nosotros.

Con el diálogo se termina la violencia?

Son acciones paralelas: diálogo, firmeza del Estado, claridad en los juicios, agilidad. Es combinación de medidas, pero sin dejar de lado lo principal que es acompañar a estas comunidades.

Plan Nacional de Desarrollo Rural

Vamos a recoger trabajo de Odepa, pero revisarla e incorporarle con mayor fuerza tema del cambio climático y el que tiene que liderar esto es el Ministerio de Agricultura.