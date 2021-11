Fuad Chahín, constituyente (DC): “La situación que estamos viviendo es de tanta gravedad, que está en duda la viabilidad de la Región de La Araucanía”

Como un “fracaso sistémico brutal” describió el constituyente DC, Fuad Chahín, la situación de violencia que vive La Araucanía, en conversación con El Agro de Radio Agricultura.

Para Chahín, “es indudable que aquí hay múltiples responsabilidades. Tenemos que ser capaces de que, por un lado, se logre enfrentar, desmantelar, desarticular, encarcelar a los responsable de estos hechos delictuales, independiente de cuál sea su origen étnico”.

Y agregó que “la situación que estamos viviendo es de tanta gravedad, que, a mi juicio, está en duda la viabilidad de la Región de La Araucanía como un territorio que pueda aspirar al desarrollo, así de simple”.

Mayor inteligencia policial

En este contexto, el constituyente se refirió al estado de excepción decretado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, y que recientemente fue prorrogado: “Los estados de excepción sirven de poco para resolver el problema. Con estado de excepción, mire lo que ocurrió en Carahue, en Victoria. Tampoco voy a criticarlos, porque uno no puede pegarle al gobierno cuando no hace nada y cuando hace algo también”, señaló.

El ex timonel de la DC añadió que “este es un fracaso sistémico brutal, que se maquilla con un estado de excepción, pero que no se resuelve. Es más, creo que de alguna manera genera más polarización, le da más banderitas de lucha a los grupos que quieren radicalizar esto. Me parece que esto se resuelve con un sistema de inteligencia y capacidad de poder identificar, detener y encarcelar a las personas que están detrás de estos actos. Mientras no estén presos podemos tener a cientos de militares recorriendo y van a seguir haciendo esto hechos”.

Por otro lado, Chahín llamó a asumir responsabilidades respecto a lo que ocurre en la Macrozona Sur y aseguró que “el Estado ha contribuido a financiar estos grupos. Durante mucho tiempo agarraba a los líderes más revoltosos, y se les dijo que para que se queden tranquilos se les van a dar todos estos proyectos PDTI de Indap, y ustedes deciden a quién se los damos, y las constructoras con las que van a hacer estos proyectos, y lo que hicieron fue empoderar política y económicamente a esos grupos. Y por otro lado, a comunidades que optaban por el diálogo, han pasado décadas haciendo la fila, sin nada, con migajas, mientras los grupos que han utilizado la fuerza han conquistado mucho más”.

“No le tengo miedo al estado plurinacional”

En este sentido, Chahín destacó la oportunidad de poder dialogar con los pueblos indígenas en el contexto de la Convención Constituyente, y planteó que “es la última oportunidad, y no tenemos ninguna posibilidad de fallar, de realmente hacer un nuevo trato, de dejar atrás una historia de despojo, de discriminación, de racismo, de dolor, de violencia,. No podemos seguir normalizando que la forma de convivencia en un territorio compartido sea el temor, la inseguridad, la discriminación, la desconfianza (…) Y esa oportunidad no la podemos dejar pasar, porque La Araucanía necesita urgentemente reencontrarse en la paz y en la justicia”.

Respecto de cómo abordar el reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva constitución, el ex diputado indicó que “no le tengo miedo al estado plurinacional, ha sido la manera en que países han logrado resolver movimientos independentistas”.

Y agregó que “siento que es una oportunidad de fortalecer el diálogo, la discusión política, como una manera de resolver los problemas. Creo que cuando tu le das autonomía por ejemplo en áreas de desarrollo indígena para establecer ciertas reglas, con limites, tiene una gran oportunidad, porque haces que sean corresponsables también”.

Chahín se refirió también al inicio de la redacción de la nueva Constitución en la Convención, y cómo deben abordarse temas tan trascendentales como el agua y el reconocimiento de los pueblos indígenas en la nueva Carta Magna.

Agua, un bien nacional de uso público

Chahín se refirió también a cómo debiese abordarse el problema del agua en la nueva constitución, frente a lo cual señaló que “el agua tiene que ser un bien nacional de uso publico, el Estado tiene que tener un rol. Además, el acceso al agua debe ser un derecho humano, siempre la preferencia la tiene que tener el consumo humano, el agua potable, el saneamiento y por ningún motivo tolerar la especulación con el agua”.

También destacó la importancia de incorporar tecnología e inversión en temas de agua. “No nos podemos demorar 30 años en invertir. Tenemos que tener planificación que nos permita utilizar el agua de manera eficiente, resguardando los caudales ecológicos, garantizar el acceso al agua para las familias, para los animales y la agricultura”, manifestó.

Finalmente, planteó que se cree un fondo de inversión en agua potable. “¿Por qué las empresas van a pagar cero? Su materia prima es gratis, entonces paguen una tasa y que esa tasa vaya a un fondo de infraestructura de agua, eso es política pública, con seguridad no va a estar en la constitución, pero en la constitución debemos generar la estructura jurídica para que luego la política pública nos permite decretar esto”, sentenció.