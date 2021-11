Comisión Nacional de Riego potenciará obras de acumulación e infiltración para apoyar una mejor gestión hídrica

Para enfrentar la escasez de precipitaciones que afecta a gran parte del país e incentivar el uso eficiente del recurso hídrico, la Comisión Nacional de Riego (CNR) convoca a los agricultores del Norte Chico a presentar sus iniciativas al llamado 28-2021 “Concurso nacional de obras de acumulación e infiltración (2)”, que a nivel nacional entregará bonificaciones por más de $1.932 millones.

Este concurso está orientado a fomentar obras de acumulación; piscinas de infiltración; canales no revestidos (canales de infiltración); y zanjas de infiltración, todas ellas con o sin sistema de telecontrol o telemetría, presentadas por pequeños productores agrícolas INDAP y no INDAP, medianos productores agrícolas, Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) INDAP y no INDAP, comunidades agrícolas y asociaciones indígenas.

Con respecto a esta nueva convocatoria, el Coordinador Zonal Norte Chico de la CNR, Felipe Ventura, destacó que “la institución ha apostado por apoyar el desarrollo de obras acumulación e infiltración, apuntando hacia los distintos ciclos de lluvias que se presentan en los territorios, para lo que debemos estar preparados. Además, las obras de acumulación se han transformado en una opción muy relevante dado el escenario de escasez, ya que hay muchos canales que están regando con turnos que se han acortado para poder entregar a todos los regantes el agua que tanto requieren”.

“En total, a nivel nacional los regantes disponen de más de $1.932 millones, de los cuales se destinarán $100 millones para la Región de Coquimbo, mientras que para el grupo en el que se encuentra la Región de Atacama, hay $200 millones. Invitamos a los regantes a informarse y participar de este nuevo concurso que representa una nueva oportunidad para los agricultores y regantes y así contar con la infraestructura necesaria para hacer una mejor gestión hídrica”, puntualizó Ventura.

Mientras que, para el Seremi de Agricultura de la Región de Atacama, Patricio Araya, “las obras de infiltración permiten recargar acuíferos en la época de otoño-invierno, y de esta manera se asegura el riego para la época de primavera-verano y se mantienen los niveles de los acuíferos en condiciones adecuadas. Como cartera promovemos la realización de estos concursos, de forma tal que nuestros agricultores puedan contar con el recurso necesario para realizar sus labores agrícolas adecuadamente y, es por esto que los invitamos a postular en esta nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Riego».

En tanto, el Seremi de Agricultura de Coquimbo, Rodrigo Órdenes, señaló que “vivimos en una región que es netamente agrícola, donde la sequía presente por más de 12 años afecta duramente el desarrollo de las faenas silvoagropecuarias. Ante esta situación tenemos el desafío de mejorar la gestión del recurso hídrico con instrumentos y con iniciativas como el concurso nacional de obras de acumulación e infiltración de la Comisión Nacional de Riego, que dispone de bonificaciones dirigidas a pequeños agricultores, para la construcción de obras de acumulación, de piscinas de infiltración, entre otros proyectos, con el fin de que puedan alcanzar una eficiencia hídrica acorde a las condiciones actuales, garantizando de esta forma una seguridad hídrica y a la vez alimentaria”.

Las bases se encuentran publicadas y las postulaciones deben realizarse únicamente en forma electrónica, a través de la página www.cnr.gob.cl a partir del 04 de noviembre de 2021 y hasta las 23:59 horas del 25 de noviembre de 2021.