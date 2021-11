eEnexpro Fruittrade 2021 proyecta 33 millones de dólares en negocios

El pasado viernes 29 de octubre cerró eEnexpro Fruittrade 2021: Alimentos y futuro, cuya rueda de negocios finalizó con una proyección total de US$ 33.204.225, sin duda un importante resultado para los sectores que participaron de la rueda de negocios que se extendió por 5 días.

En total estuvieron presentes 356 exportadores e importadores y se realizaron 550 reuniones de negocios, donde China, Estados Unidos, Ecuador, Taiwán y Guatemala fueron los que más encuentros sostuvieron en la rueda.

Asimismo, en cuanto a los resultados destaca Estados Unidos como el principal mercado de proyecciones, con el 48% del total. En segundo lugar, está Ecuador y en tercer lugar Reino Unido.

Y en este sentido, el desglose de las proyecciones de negocios arroja que, en cuanto a los negocios inmediatos, se espera la concreción de estos por US$ 6.435.335; a 3 meses se esperan US$ 6.108.250; a 6 meses US$ 7.628.252 y a 12 meses una proyección de US$ 13.032.388.

“Nuestro país abastece a alrededor de 200 países con sus alimentos, cumpliendo con altos estándares de inocuidad y calidad requeridos por los consumidores mundiales. En este sentido, los resultados arrojados por esta rueda de negocios son auspiciosos para seguir aumentando las exportaciones del sector con el fin de llegar con más productos a los mercados internacionales. Hoy la tarea es seguir potenciado a esta industria, que es una de las más dinámicas de la economía nacional”, destaca Jorge O’Ryan, Director General de ProChile.

“Los positivos resultados de esta rueda internacional de negocios dan cuenta del gran interés de los productores por continuar creciendo y optimizando sus procesos para estar a la altura de las exigencias de mercados extranjeros tan relevantes hoy en día como Estados Unidos y China”, sostiene el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela. “Nos complace que tanto para los productores como para los importadores esta instancia haya sido beneficiosa. Como rubro, el llamado es a seguir potenciando el sector frutícola”.

A partir de estos resultados, ahora el trabajo se concentra, tanto para ProChile como para Fedefruta, en ir apoyando a los exportadores nacionales para concretar estos negocios y también seguir generando nuevas oportunidades comerciales.