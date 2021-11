Programa Agricultura+Educación Inicial parte con un piloto en Aysén

En una alianza de colaboración, entre el Ministerio de Agricultura y la Junta de Jardines Infantiles Junji Aysén, se realizó la primera actividad de este programa en la que los servicios del agro trabajan conjuntamente con educadoras de párvulos para llevar educación inicial a los lugares más apartados de la región.

Para el director regional de Junji, Sergio Herrera Hernández, esta instancia es una muy importante: “Hoy estamos contentos porque hemos logrado concretar un gran proyecto junto a la Seremi de Agricultura, hoy podemos consolidar que nuestro jardín comunicacional “sembrando futuro” se despliegue por toda la región junto a los profesionales del agro, esto nos va a permitir seguir desarrollando actividades de nuestro jardín comunicacional en el entorno de niños y niñas. Lo que nos queda es fortalecer esta alianza que va a permitir educación inicial a niños y niñas de sectores apartados”.

“Estamos muy contentos del programa “Agricultura más Educación”, que nos permite llegar a estos sectores remotos con educadoras de párvulos, para poder apoyar a las familias, el desarrollo rural es un desafío, que nos mandata a trabajar con más acceso a la tecnología, mejor rendimiento en las producciones, pero también en poner a disposición una oferta educativa para las nuevas generaciones. Muy agradecido de la esta invitación que recibimos desde Junji, un tremendo programa qué esperamos hacer crecer en toda la región de Aysén”, señaló el secretario regional Ministerial de Agricultura, Felipe Henríquez Raglianti.

Por su parte la delegada presidencial de la provincia de General Carrera, Vanessa Vásquez, destacó la importancia que tienen estas iniciativas para el fomento de la actividad agrícola y ganadera de la zona: “Los niños primero y el campo no para no solamente son dos slogan, sino que hay que ponerlos en práctica, el campo es muy importante y no solamente lo productivo, sino que como mejora la calidad de vida para todos los habitantes, en ese sentido esta alianza entre Junji y agricultura nos lleva a que la gente se siga interesando en esta práctica tan bonita y ancestral de nuestro país. Es por eso que se agradecen estos jardines comunicacionales para estas tan apartadas zonas y cada vez más jóvenes se interesen por quedarse y hacer de esto una próspera actividad que nos ayude a mejorar nuestra agricultura”

Jardín comunicacional “Sembrando Futuro” prioriza a las familias de los sectores campesinos, de pescadores, villas, villorrios de la región de Aysén, que por motivos geográficos u otros no pueden asistir con regularidad a un programa educativo clásico.

Al ser una modalidad no convencional, las familias cumplen un rol educativo fundamental, a través de su cultura, por lo que el jardín comunicacional mediante sus cuatro componente (Radial, encuentros grupales o ludoteca, encuentros individuales educativos o visitas domiciliarias y guías de apoyo para el trabajo educativo de las familias) brinda el apoyo necesario para generar aprendizajes significativos en los niños y niñas de las familias que pertenecen al sector rural de la Patagonia Aisenina.

La Junta de Jardines Infantiles, Junji, en la región de Aysén también posee jardines con modalidad presencial que son gratuitos y se encuentran actualmente en proceso de admisión y matrícula 2022, directamente en la web: www.junji.gob.cl y/o a través de la plataforma SIAC: con Sandra Naguelquin Muñoz o Marcela Jara Riquelme a los teléfonos de contacto 2577371 o 67-2577307, a los correos electrónicos snaguelquin@junji.cl o mjarar@junji.cl o directamente en Riquelme N° 395 interior.