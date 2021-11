Vuelve la feria de vinos de contracultura

Mañana, sábado 6 de noviembre, parte la edición número 20 de Chanchos Deslenguados en el nuevo restaurante Patio Echeñique, con la idea de mostrar una cara distinta de la escena vitivinícola chilena. Serán treinta y tres productores de vinos de baja intervención, todo un récord.

Y, claro, aunque no se puede hablar de que hay un estilo que cruza a todos los productores que mostrarán sus vinos en la feria, sí tienen cosas en común, como la idea de estar más o menos cerca de la producción de lo que se ha llamado, de forma bastante imprecisa, ‘vinos naturales’, es decir, vinos que buscan una menor intervención y, ojalá —aunque no siempre— hechos nada más que de uvas. Pipeños, cariñena, cinsault, moscatel, vinos para apagar la sed, algo turbios pero llenos de sabor. Una caminata por el lado salvaje del vino chileno.

Contracultura es una palabra fuerte, pero que ha definido con cierta precisión el espíritu algo iconoclasta de los Chanchos, desde que el francés Louis-Antoine Luyt y el chileno Sebastián Alvear dieran forma a la feria, inspirada en los encuentros de vinos naturales en Francia que comenzaron a ser populares a partir de la década del 2000. Hoy Alvear y Tello son las caras de los Chanchos y el espíritu es el mismo: ‘Lo que queremos es reunir solo a viñateros que fermentan con levadura nativa, que no aplican levaduras exógenas, para que la uva haga lo que naturalmente hace después de molerse: fermentar. Y también nos interesa reunir a la máxima cantidad de ellos. Hay quienes van por primera vez a una feria, y es importante que entiendan que esto no es simplemente una feria, sino una acción que se repite, que se toma un espacio cualquiera para darle sentido compartido’, agrega Tello.

Recuadro

‘Chanchos Deslenguados fue el gran motor para que se comenzara a instaurar una forma mucho más relajada de enfrentarse al vino, en este caso, una feria donde nunca hubo ni modelos en minifalda ni gerentes de corbata, sino que solo los productores, gente que trabaja en el campo’.

Coordenadas

Fecha: Sábado 6 de noviembre

Lugar: Patio Echeñique, Simón Bolívar 6504, La Reina (al aire libre)

Horarios: De 11:30 a 15:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas

Aforo: 200 personas máximo por franja horaria. Pase de movilidad obligatorio

Precio: $12.000 más una copa y derecho a degustar todos los vinos

Contacto: chanchosdeslenguados@gmail.com

Line up 20° Chanchos Deslenguados

Alice L’Estrange – Strange grapes, Ignacio Pino Román – Vinos Pino Román, Miguel, Molina Ortiz – Tres C, Jorge Cotal – Vinos Jorge Cotal, Carolina & Arturo – Herrera Alvarado, Familia Pouzet – Viña Tipaume Grez, Beto – Mingaco, Macarena & Thomas –Macatho, Edgar Carter – Carter Mollenahuer, Sebastián Ramírez – Itata Paraíso, Víctor Rivera – Y No es Cuico, Soledad Prado – Viña Prado, Francisco & Alessio – Hacienda San Juan, Cristián Ravelo – Vinos Ravelo y Rabelo, Familia Carrancá Meruvia – Vino la Joda Roberto Carrancá – Tinta Tinto, Tibisa y Baesler – Peroli, Matt Ridge – La Despensa Boutique, Julio Donoso – Montsecano, Lorena & Damien – Laurent, Luca Hodgkingson – Wildmakers, Mauricio Veloso – Escándalo, Laurence Réal – Alai & L’Entremetteuse Cedric Nicolle – Colectivo Mutante, David Marcel – Maitía, Hooper Herreros – Hoops By Caviahue, Familia Villalobos – Villalobos, Sergio Amigo – Cancha Alegre, José Undurraga – Casa Roca, Arnaud Faupin – Vinos Naturales, Miguel Richards – Viña Richards, José Bastías – González Bastías, Jaime Pereira – Tinto de Rulo, más los productores Wehrlé Basile – Cerveza La Basilona y Nicolás Marchant – Gin Bastardo.