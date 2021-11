Andrea Ramos, Country Manager de Kilimo en Chile: “hoy en día es una exigencia: todos tenemos que ser eficientes en el riego”

La Country manager de Kilimo en Chile aseguró en conversación con El Agro que con la sequía que estamos viviendo, incorporar tecnología al campo es fundamental. Afortunadamente en Chile ya hay varias tecnologías que se están aplicando y cada vez se hace más amigable para los productores. Y eso es lo importante que la vean como una aliada, como una herramienta y que puedan recuperar la confianza en la tecnología, si es que alguna vez se frustraron.

“Hoy tengo clientes que a la fecha están calculando qué sectores dejar de regar, cuáles son los actores más productivos, los que más margen le dan, porque el agua hoy en Chile no alcanza. Porque esta ya no es una cuestión de si quiero o no quiero, hoy es una exigencia: todos tenemos que ser eficientes en el riego”, señaló Andrea Ramos..

Kilimo surge en Córdova, entendiendo desde siempre que el riego ha sido uno de los desafíos más importantes del campo. “Cuando había mucha agua uno regaba, pero no con mucha eficiencia, pero cuando se complicó, aparece esta solución de software para la eficiencia del riego que no coloca hardware en el campo, pero sí los integramos si es que el campo ya tiene sus sensores o estaciones climáticas, pero trabajamos con información satelital, climática o propia del campo. A través de visitas técnicas vamos recopilando la información y hacemos acompañamiento muy de la mano del agricultor para entregarle recomendaciones de riego semana a seman”, cuenta Andrea.

“Lo que hacemos es una estación climática virtual, tomando las 3 estaciones más cercanas al campo, luego trabajamos con 5 satélites que nos permiten ver el desarrollo foliar de los cultivos en tiempo real, y nos aseguramos de tener buena data y precisión, y luego vamos al campo haciendo estudios de suelo y de los sistemas de riego de los productores”.

“Trabajamos con 5 satélites, y varias estaciones porque entendemos que puede fallar alguna, pero nunca nos confiamos de una sola. Hoy entregamos una imagen satelital cada 7 días y por lo tanto una recomendación bien precisa una vez a la semana: regar x cantidad de horas en los próximos x cantidad de días. Eso es en base a la demanda real de los cultivos. Acá no hay nada teórico, acá el coeficiente de cultivo es real basado en las imágenes satelitales”, agrega.

Servicio

Podemos prever cuál va a ser la demanda hídrica de un campo, lo cual hoy en día es muy importante, y eso les sirve mucho para poder organizarse y distribuir el agua lo mejor posible.

Resultados

En Chile ya vamos por la cuarta temporada y los resultados han sido muy variados porque depende mucho de la experiencia previa que tuvo el campo. Pero en lo concreto vemos un ahorro del 30 % del recurso hídrico sin afectar la producción. Pero no solo es ahorro de agua, hoy lo productores saben que hay que sacar las aguas de pozos y ahí hay un ahorro de cuentas eléctricas y además en el uso del recurso humano, que lo puedo distribuir mejor.

Academia de Riego

Para solucionar el problema del riego la tecnología no era suficiente, así es que lo que necesitábamos era compartir conocimiento, impulsando lo digital en lugares donde antes no llegaba. Entonces creamos una Academia de Riego, donde compartimos todas las semanas información técnica de calidad con asesores especialistas internacionales, y de forma totalmente gratuita. Es importante compartir el conocimiento de cómo hacerlo cada vez mejor. A ella puede ingresar cualquier persona y comenzamos con pequeños eventos en distintas regiones de Chile. Ya han participado más de 60 mil agricultores, creando una comunidad, y un espacio de conocimiento y el impacto es cómo lo están aplicando en el campo.

Kilimo en Chile

Seguirá creciendo en Chile de norte a sur, y a nivel regional, aterrizamos en Perú y México que serán el foco de los próximos años. Y estamos trabajando fuertemente en lo que es huella hídrica. Tenemos asociación con certificadora española y sabemos que en futuro cercano va a ser exigencia fundamental de los mercados.