José Luis Jara, analista financiero y socio director de Activa Pyme: “De la crisis hídrica no se escuchan soluciones ni de candidatos ni de autoridades”

En conversación con El Agro, el analista financiero explicó que el Imacec de 15,9 %, quinto mes creciendo en dos dígitos, da cuenta de los mayores gastos del Estado para hacer frente a la crisis del Covid, y de las transferencias también del Estado para familias para hacer frente a crisis social. Y eso significó que hubiera un incremento en el consumo incluso más que antes. A eso se le agregó los retiros de fondos, que han permitido que las familias consuman más, es decir hay mayor dinero circulante y las familias lo han utilizado, y en algunos casos lo han invertido, pero eso también permite aumentar la demanda agregada y por lo tanto mayores niveles de crecimiento. Por último, hemos visto que la situación de normalidad se está retomando, colegios, clínicas, hotelería, restaurantes, explican mayor actividad. Pero la problemática es que estas ayudas y retiro son atípicos, el IFE, los retiros, todos han permitido inyectar mayores recursos a la economía, y por lo tanto, eso permite que la demanda agregada crezca y por ende la mayor demanda de bienes y servicios, y eso explica parte del crecimiento.

Agregó que “esta mayor demanda agregada, mayor consumo, le pone presión a los precios, porque la estructura productiva del país no es capaz de reaccionar al mayor nivel de consumo. De la noche a la mañana la gente tubo mayor dinero e inmediatamente salió a gastárselo. Las empresas fueron capaces de satisfacer demanda con sus inventarios, pero en la medida que hay más recursos, la capacidad de reacción y producción de las empresas se hace más lenta. La economía entonces se sobre calentó, y por lo tanto el ajuste se hace por los precios, empujados además por el alto tipo de cambio”.

En cuanto a la reacción del BC ante la presión inflacionaria, indicó que “este debe buscar y velar por estabilidad de precios en la economía, y, por lo tanto, responde con política restrictiva. Es decir, subo las tasas de interés para que haya menor incentivo al consumo y mayor al ahorro, y le resto estímulo a la gente para que se endeude y prefiera ahorrar. Esta intentando contener inflación. Esta alza de tasas está afectando a todos los créditos de la economía, de consumo, de inversión de las empresas y para la vivienda. Con ello persigue restar dinero que anda circulando para bajar presión a la inflación”.

4 retiro

Con el alza de tasas el BC quiere sacar dinero de la economía. Si yo le inyecto más dinero voy a provocar efecto contrario y producir presión a la economía. Pero el otro efecto es lo que dice relación con el mercado de capitales, si las AFP invierten dinero de los afiliados, dentro de sus instrumentos están las acciones y bonos de largo plazo que permiten a los bancos financiar créditos. Por lo tanto, ahora hay menos opciones para financiamientos a largo plazo.

La economía tiene que mantener cierto nivel de equilibrio y eso tiene que estar en los mercados reales y en los que se transan bienes y servicios y lo que nosotros hemos vivido producjo un desajuste en el mercado monetario que le ha puesto presión al mercado de bienes y servicios. LO vamos a pagar todos porque la inflación, nos guste o no, nos afecta a todos los que consumimos bienes y servicios todos los días.

Empleo

Las cifras de empleo han venido mejorando. Hoy es 8,4% se redujo casi un 4%, pero la problemática es que la mayor parte de la recuperación del empleo se ha venido dando por empleos informales. Y por qué ha sido más lenta la tasa de recuperación del empleo, es porque se han producido distorsiones en el marcado laboral dado los incentivos, por el temor de las personas a creer que si se contratan pierden esos beneficios. Otra cosa es que muchas mujeres salieron del mercado del trabajo, y no han podido reinsertarse porque aún no se normaliza la situación de sus hijos en los colegios o se han hecho cargo de adultos mayores. Y los jóvenes hoy tienen menos incentivos a trabajar. Hay muchos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo creo que el ILE fue muy buena medida y ha revertido esta situación.

Muchas actividades provenientes de la actividad agrícola se hacían con inmigrantes provenientes de la zona norte, hoy con las restricciones de la movilidad de las personas, impide que esta mano de obra ingrese al país y eso genera mayor escasez de mano de obra.

Escasez hídrica

En el sector agrícola hay dos problemas: el que se acabe el IFE no soluciona falta de mano de obra, porque las mujeres aún o pueden reinsertarse, y dos, porque si los países vecinos no regularizan su situación sanitaria, no podrán entrar al país. Pero hay un problema mayor, el de la sequía: se nos ha olvidado que el sector está pasando por situación de crisis hídrica tremenda. Hoy esta temática del sector es tan trascendente, de Copiapó a Curicó, y no se escuchan medidas ni de candidatos ni de autoridades que enfrenten este problema que es un problema que vino para quedarse. Hoy hay que abordar tema de embalses, tecnologías de riego, reutilización de aguas servidas y tecnificación del riego, hay que pasar el riego de pasada al riego tecnificado para hacer eficiente el recurso hídrico. La eficiencia hídrica hoy en día no se está abordando y tiene impacto muy importante en la productividad.

Incertidumbre

La depreciación del peso chileno se explica por situación de incertidumbre porque las personas y las empresas buscan refugio y lo hacen en el dólar. Esta situación no se va a acabar con elección presidencial, mientras se siga redactando la constitución, eso primará. Por lo tanto, la elección presidencial poco contribuye a bajar la incertidumbre, poco se habla de crecimiento, más se habla de gasto. Seguirá el período de incertidumbre tanto en lo económico como en lo político y social.