Envíos de salmón superan los US$ 4.000 millones y acumulan alza de 14% a octubre El Mercurio

La reactivación del turismo y la consolidación de las ventas en el retail han impulsado las exportaciones de este producto.

Los envíos de salmón y trucha continúan consolidando la positiva tendencia que han venido registrando a lo largo del año. Durante octubre las exportaciones de estos productos alcanzaron los US$ 494 millones, un 47,4% más que en el mismo mes del año pasado cuando los embarques totalizaron US$ 335 millones, según cifras del Banco Central.

Con esto, los envíos de salmón y trucha al décimo mes del año ya superan los US$ 4.000 millones y acumulan un avance de 14% respecto a igual lapso de 2020 cuando los embarques sumaban US$ 3.591 millones. El presidente de SalmonChile, Arturo Clément, dijo que el buen desempeño del sector se debe a los mejores precios del salmón que se están registrando en los distintos mercados internacionales. ‘Hemos visto que el aumento de la vacunación ha repercutido en que haya menores medidas de confinamiento, lo que ha desencadenado una reactivación sostenida del turismo y, por ende, una mayor demanda de salmón chileno en el mundo’, explicó.

Mientras que la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, destacó el impulso que está dando al sector la reapertura del canal horeca (hoteles y restaurantes). ‘Esto, sumado a las ventas directas en retail y e-commerce, que producto de la pandemia se potenciaron con fuerza, han permitido mantener mayores niveles de consumo de salmón, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, que han aumentado su importancia como destino para las exportaciones’, manifestó. Clément afirmó que uno de los factores que podrían consolidar la mejoría de la posición de Chile en la exportación de salmónidos es que este lunes Estados Unidos reabrirá su frontera. ‘Durante la pandemia la demanda se trasladó al retail, lo que permitió mantener ciertos niveles de exportación. Este canal se ha mantenido muy activo y se puede inferir que junto con una reactivación de la hotelería y los restaurantes existe una buena proyección para el cierre de 2021’, señaló.

Gracias a los buenos resultados, ambos gremios dieron positivas proyecciones para los meses que quedan del año. El presidente de SalmonChile estimó que las exportaciones de 2021 debiesen estar a un nivel similar al registrado en 2019 cuando los embarques de salmón alcanzaron ventas por US$ 5.174 millones. Davidovich coincidió con Clément, asegurando que los embarques superarán los US$ 5.000 millones este año. ‘Vemos buenos resultados. De hecho, si asumimos que los niveles exportados durante los dos últimos meses de este año fuesen similares a los de noviembre y diciembre de 2020, que fueron bajos, volveríamos a registrar exportaciones cercanas a los US$ 5.000 millones. Esta es una gran noticia para el empleo y la actividad económica en la macrozona sur donde opera la salmonicultura’, declaró la representante del Consejo del Salmón.

Próximo año

Las expectativas para 2022 se mantienen optimistas. ‘Hay buenas perspectivas para el próximo año; esto, porque el consumo de salmón ha venido creciendo sostenidamente en el mundo, hay menores restricciones por covid, nuevos canales de distribución y una población cuyo crecimiento va al alza’, dijo Joanna Davidovich.

Por su parte, Arturo Clément fue más cauteloso con sus proyecciones para la industria durante el próximo año. ‘Hacia 2022 debemos analizar el avance de la pandemia, de las restricciones a la movilidad y el comportamiento de los mercados en torno a la demanda, aunque se puede inferir que habrá una estabilización en las exportaciones respecto a este año, manteniéndose cifras parecidas a 2019’, indicó.