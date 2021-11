Sector ganadero afirma que la industria moderna ayuda a aumentar la captación de carbono en Chile

El uso de fertilizantes y los sistemas de alimentación pastoril apuntan a potenciar la sustentabilidad ecológica del gremio a futuro y mantener el equilibrio ecológico nacional.

Los voceros del sector lechero y agrícola aseguran que los nuevos sistemas de pastoreo animal, así como distintos procesos productivos de los predios están ayudando a reducir la huella de carbono, con el fin de convertir al rubro ganadero y lechero en parte de la solución de la disminución de gases de efecto invernadero en Chile. El presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche, (Fedeleche), Marcos Winkler, dijo a La Tribuna que, ‘se ha tratado de hacer creer a la población a nivel mundial que las vacas son emisoras desproporcionadas de gases de efecto invernadero, cuando las investigaciones sobre captura de carbono en el caso del ganado alimentado con sistemas de pastoreo en realidad aporta en la captura de carbono desde el sector ganadero y lechero’. Según Winkler, ‘los productores lecheros estamos incluso utilizando fertilizantes que ayudan a capturar carbono y también se han publicado estudios que demuestran que las algas del Pacífico utilizadas en alimentación animal reducen la producción de gas metano’.

REDUCCIÓN DE GASES CONTAMINANTES

El vocero de Fedeleche dijo que, ‘como gremio lechero queremos ser parte de la solución, por lo que nos encontramos estudiando todas las cifras que avalen nuestro rubro no solamente como sector productivo del país, sino que también a nivel ambiental y cómo aportamos en la reducción de la producción de carbono’. En esa misma línea, Winkler puso énfasis en ‘los beneficios del sistema pastoril, donde la planta no muere y capta más carbono, situación que se da en muchos predios del sur de nuestro país, mientras que hacia el norte, los cultivos frutales capturan el carbono que no captan los predios para alimentación animal que se dan en esa otra zona’. En el caso del ganado que come alimentos concentrados, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Leche dijo que ‘su dieta, además del concentrado, incluye algas, que ayudan a que se genere menos gas metano’.

GANADERÍA SUSTENTABLE DEL FUTURO

Marcos Winkler explicó que ‘hay una idea equivocada de que los ganaderos producen solamente gas metano por los animales, sino que el mismo trabajo agrícola, que requiere de uso de maquinarias para producir alimentos para la población emana este gas’.

Marcos Winkler indicó también que ‘incluso el consumo de vegetales por parte de los humanos genera más metano, porque el mismo cultivo de plantas genera carbono’. Respecto a las medidas tomadas por parte de Fedeleche para continuar disminuyendo la emisión de gases de carbono, así como para aumentar la captación de los mismos, el presidente de la federación dijo a La Tribuna que ‘estamos promoviendo el uso de fertilizantes naturales como el guano, que no afectan tanto como el uso de urea, por ejemplo’. Adicionalmente, Winkler dijo a La Tribuna que ‘formo parte de la Comisión de sustentabilidad de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y desde ahí estamos apuntando a hacer ganadería sustentable’.

CICLOS NATURALES

El presidente de Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), José Miguel Stegmeier, aseguró que ‘efectivamente, los rumiantes emiten metano y otros elementos, pero estas emisiones están en equilibrio con los organismos vegetales que sirven de alimento a estos mismos animales o también a otras diversas plantas y forestas, ya sean con características de bosque o de matorrales, que constituyen el entorno donde habitan los diversos tipos y razas de vacunos u otras especies’.

Producto de lo anterior, el vocero de la asociación gremial dijo que ‘cualquier análisis o medición al respecto tenga que hacerse, debe considerar estos factores e incluso en el caso de la ganadería intensiva, sea para producción de leche o carne, por ser unidades de alta productividad, la cantidad de alimentos y forrajes que este ganado consume es mucho mayor, por lo tanto esa mayor masa vegetal que se debe destinar para nutrir a estos animales de mayor eficiencia de carne o leche compensa, mediante la captura de carbono y otros gases, las propias emisiones de quienes lo consumen’. Lo anterior significa que ‘se cierra el círculo que, por lo demás, es el equilibrio con que la propia naturaleza permite la presencia de diversas especies animales, salvajes o domésticos en este planeta, los animales y vegetales como seres orgánicos son los que se encargan de mantener estos equilibrios’, dijo Stegmeier.