Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia para la sustentabilidad y cambio climático: “La voz de Chile se escuchó con más fuerza en la COP 26”

En conversación con El Agro, señaló que se recogió todo lo aprendido por el liderazgo de Chile de la COP 25. Se logró el impulso de financiamientos para iniciativas, se puso los océanos como tema de debate, etc. “Cómo país nos dejó capacidades instaladas mucho más grandes, un equipo negociador mucho más afiatado, gente especializada, profesional, las negociaciones son difíciles…”, señalo.

Agregó que “ahora somos una parte negociadora más, pero ahora la voz de Chile se escuchó con más fuerza en la COP 26, me tocó estar en el lanzamiento donde estuvieron jefes de estado, el príncipe Alberto de Mónaco, John Kerry, en representación de EE.UU. y se anunció la aceleración de financiamiento de acciones climáticas con el aporte de países desarrollados”-

Cuestionamientos a la COP 26

Uno debiera preguntarse por qué los países se han demorado 26 años en ponerse de acuerdo sobre la solución de un problema que es cada vez más apremiante según la ciencia, y cuando vemos otros tratados como el de Montreal respecto de la recuperación de la capa de ozono, uno se pregunta por qué llevamos tanto tiempo en esto. Y la respuesta es que hay intereses económicos muy poderosos comprometidos. La industria del petróleo por ejemplo se ve muy afectada y eso ha hecho dilatar, entre otras cosas, por años este debate.

Pero ahora los tres grandes temas fueron el avanzar en el libro de reglas, el tema del financiamiento y la transparencia. Al menos en el segundo, ha habido anuncios importantes como la disposición de los países desarrollados a financiar a los más chicos. Chile está en el límite, los más afectados son estados pequeños y que no cuentan con recursos para transformar su sistema energético.

Hay países como USA que había anunciado retirarse del acuerdo de Paris, no alcanzó, pero John Kerry, fue muy claro al decir, estamos de vuelta, con compromiso más ambicioso, con financiamiento, con aceleración de descarbonización de su matriz energética, etc. China, India, USA, la Unión Europea y Rusia son los países que tienen que asumir programas más ambiciosos.

Chile

Chile demostró su voluntad de avanzar en adaptación al cambio climático, sino también en mitigación, a pesar de que emite muy poco en relación al resto de los países. Pero el plan de descarbonización anunciado por el gobierno en forma anticipada habla de un compromiso muy sólido. Hay compromiso real con políticas del cambio climático. Debiésemos estar orgullosos como líderes en AL junto a Costa Rica.

Los avances son muy dispares, el compromiso de Chile es muy sólido y ha tratado de liderar una mayor ambición climática, ha logrado que países se sumen, incluso sumando prohibiciones legales como los plásticos de un solo uso.

Esta fue semana clave y uno de los objetivos era despachar el libro de reglas, no es fácil porque hay países que condicionan su aprobación a tema de derechos humanos, igualdad de género, etc. Había pocas expectativas, y esta COP 26 ya no fue un fracaso con el hecho de que los países desarrollados hayan anunciado aumentar sus aportes a las medidas para enfrentar el cambio climático, hubo acuerdos en la reducción de metano, etc.

Lo que viene

Esto es problema científicamente demostrado a nivel mundial. La forma en qué se trate…

La temperatura desde 1750 ha aumentado 1,1 grado hasta ahora si sigue aumentando los efectos son catastróficos y para detenerlo hay que sustituir la quema de hidrocarburos por otro tipo de energía y actividades y serie de cosas anexas. Y esa discusión debiera estar al margen de lo político, es político, pero ojalá que no se transforme en populismos y debate electoral. El calentamiento es un hecho y la influencia del ser humano también, es la principal causa.

Chile ha implementado una serie de políticas y estrategias como la de sustitución tecnológica y plan de descarbonización que debieran ser prolongados y sustentados en el tiempo más allá del gobierno que venga.