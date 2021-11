Exportaciones forestales se aprontan a terminar el año con resultados positivos

Las exportaciones forestales-madereras alcanzaron un total de US$497 millones en octubre, lo que representó un alza del 22% respecto a igual mes del 2020, acumulando en el período enero-octubre envíos por US$4.727 millones, con un aumento del 17% en relación al mismo lapso del 2020. De igual modo, los embarques registraron un aumento del 2% respecto a septiembre último, informó la Corporación Chilena de la Madera –Corma-.

El gremio que agrupa a más de 150 empresas pequeñas, medianas y grandes dedicadas al cultivo y manejo sustentable de bosques, y producción de madera y fibra- indicó que el resultado de octubre mantiene “la tendencia al alza que han mostrado los embarques en los últimos 12 meses, mostrando que el comercio internacional para productos madereros está activo”, indicó Francisco Sierra, gerente de Estudios de Corma.

El profesional agregó que “aunque con altibajos, porque ha habido meses con caídas, las exportaciones forestales y madereras muestran una tendencia al alza y una recuperación en los montos exportados especialmente en las categorías de Pulpa y Papel y Madera Aserrada y Cepillada, en comparación con el año 2020, con una mejoría en los precios, no obstante, las dificultades logísticas que han enfrentado todos los exportadores chilenos: escasez de contenedores y demoras en puertos de destino, principalmente”, comentó.

El informe de Corma precisa que el monto acumulado en los últimos 12 meses tuvo un incremento del 16%; al compararlo con los mismos meses del periodo anterior.

Principales productos y destinos

De acuerdo a Corma, en octubre la categoría Pulpa y Papel representó el 49% de los montos exportados, pero con un retroceso del 20% respecto al promedio del trimestre móvil anterior (julio-septiembre 2021). A continuación, se ubicó la categoría Madera Aserrada y Cepillada con un 16% de participación, luego las categorías Molduras (13%) y Tableros y Chapas (11%). Cabe señalar que estas dos últimas categorías vienen mostrando una tendencia al alza desde junio 2021. Las Astillas, en tanto, representaron un 4% del total exportado.

China se mantuvo en octubre como principal mercado de destino de las exportaciones forestales y madereras chilenas, con un 33% de participación en el valor total exportado (US$ 161,8 millones) y un alza en sus compras del 43% en sus compras respecto al mismo mes del 2020. EE.UU. se mantiene como segundo destino de los envíos forestales con un 25% de participación (US$125,1 millones) y un aumento del 16% respecto a octubre del año pasado. En la tercera posición se ubicó Japón, con un 6% de participación (US$27,4 millones) y un fuerte aumento del 111% respecto al mismo mes del año pasado. A continuación, se ubicaron México, Corea del Sur, Perú, Taiwán, India, Arabia Saudita y Australia.

En total, en octubre se exportaron productos forestales y madereros a 68 destinos en el mundo.

En términos de monto de productos exportados, China lideró el ranking de la categoría Pulpa y Papel con el 60% de los montos. EEUU. en tanto, fue el principal destino de la madera aserrada y cepillada y de las molduras con un 18% y un 83% de participación en el total, respectivamente. Japón fue el principal comprador de astillas (86%) y Corea y México también mostraron una importante participación en las compras de Madera Aserrada y Cepillada (14% y 11%, respectivamente).

Asimismo, cabe destacar que el 91% de los montos exportados a China correspondió a Pulpa y Papel, así como el 73% de las compras de Corea del Sur es de la categoría Madera Aserrada y Cepillada.

Principales puertos de Salida

El puerto Coronel en la Región del Biobío se mantuvo en octubre como el principal terminal de salida de las exportaciones forestales madereras, con una participación del 38% en los embarques (US$188,9 millones). De este total, el 71% tuvo origen en la misma región, seguido por la Región de Ñuble, con un 14% y la Región de La Araucanía, con un 11%.

El segundo terminal en importancia correspondió al puerto de DP World Lirquén, también en la Región del Biobío, el que representó el 24% de los montos totales exportados. Estos embarques tuvieron como origen las regiones de Biobío (40%), Ñuble (36%) y Los Ríos (13%).

Con respecto al origen de los envíos, Biobío mantuvo su liderazgo, aportando el 51% de los montos exportados (US$ 255,4 millones), seguido por Ñuble con un 22% (US$ 107,7 millones) y Maule con un 11% (US$ 54,2 millones).