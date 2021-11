Senador Juan Castro: “Creo que vamos a poder llegar a los 7 años como máximo para prorrogar la Ley de Riego”.

Durante el miércoles de la semana pasada, las Comisiones de Agricultura, Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, aprobaron por 8 votos a favor y 3 abstenciones la idea de legislar el proyecto que modifica y prorroga la Ley de Riego 18.450 para extender su vigencia por una duración de 12 años. Se trata de una prórroga que preocupa a los agricultores, pues la legislación expirará el 4 de diciembre próximo, y de no renovarse dentro de los plazos previstos, se corre el riesgo de perder un año de inversiones en tecnificación y obras de conducción que han beneficiado a regantes pequeños, medianos y grandes.

Sobre esta ley habló con El Agro el senador independiente Juan Castro, presidente de la comisión de agricultura del Senado, explicando que “esta ley de incentivo a tecnificar todos los campos, nos tiene muy preocupados porque hay voluntades que tienen que unirse y estamos contra el tiempo. Todo lo que signifique tecnificar agricultura y uso del recurso hídrico para aprovecharlo mejor, es tremendamente demandado por las empresas y agricultores que tienen poca agua”.

“Ha sido complejo porque hay grupo de senadores que no están de acuerdo con la prórroga porque no tienen el conocimiento de los campos, también hay otro grupo de senadores que son muy ambientalistas y confunden la tecnificación del recurso hídrico con cambio climático y otras coas que no tienen nada que ver. El sentido de la ley es un incentivo a la tecnificación del riego, no tiene nada que ver con falta de agua, humedales, etc. Ellos lo que buscan es prohibir el uso de las aguas y a muchos les gusta que el agua corra por los ríos sin usarla, y resulta que el agua se transforma en alimentos”, agregó.

El senador Castro dijo que “los agricultores que conocen de esta ley están preocupados porque la poca agua que tenemos alcanza mucho menos que se hiciera de manera tecnificada. Esta prorroga está pedida para 12 años. La Cámara aceptó, pero llega al Senado y se consideró imposible. Creo que vamos a poder llegar a los 7 años como máximo para prorrogar la Ley de Riego”.

Informó que el día miércoles están citadas las comisiones para seguir avanzando en estas indicaciones. “La gran preocupación nace de empresas de grandes empresarios que han postulado a estos fondos y se han adjudicado fondos de 200 o 300 millones de pesos. Entonces lo que se está viendo es que ninguna empresa que tenga más de 200 há pueda postular a fondos de tecnificación, se busca en cambio, que sean los pequeños y medianos empresarios los beneficiados”.

“Tengo confianza, yo como presidente de la comisión de agricultura tengo la responsabilidad de ponerla en tabla. El senador Pizarro, por ejemplo, conocer perfecto esta ley. Espero que pase a sala y siga avanzando. Esta es una ley de muchos beneficios para pequeños y medianos agricultores. Ha sido difícil unir comisiones igualmente”, reconoció.

“Si no llegara a avanzar o aprobarse esta ley, yo tengo la esperanza de que el Ejecutivo tenga la voluntad de bajar por medio de Indap algún beneficio para pequeños y medianos agricultores, pero sería más complejo porque sería depender de voluntad de Indap. Pero esta ley expira el 4 de diciembre, los medianos agricultores serían los más perjudicados porque tienen la necesidad de tecnificar el riego”, agregó Castro.

El senador independiente continuó señalando que “la principal razón de por qué no se avanza es porque hay senadores de izquierda que les duele que haya empresarios grandes que les vaya bien. También hay empresarios grandes que se han aprovechado de esta ley, eso hay que reconocerlo, pero si bien es cierto que hacen uso de un beneficio del Estado, igual van ampliando la capacidad y cantidad de há plantadas, con la tecnificación del riego”.

Dijo que no cree justo que las grandes empresas como Concha y Toro hagan postulaciones a este tipo de beneficios, independiente de que la ley no se los prohíbe. Dentro de las indicaciones entonces, se hacen limitaciones como la que se hizo de que postulen agricultores de no más de 200 há.

Abstención

Son los que no votaron en contra porque saben que políticamente van a ser cuestionados, y se abstuvieron para no decir que no, pero no están de acuerdo con la ley. Pero esperamos que el sentido común de los senadores nos lleve a aprobar esta ley en las siguientes instancias. El miércoles revisaremos indicaciones y espero que se despache a sala donde espero que se pruebe y se va después a Cámara de Diputados. Si están de acuerdo espero que se despache antes del 4 de diciembre, si no tiene que ir a comisión mixta. Esperamos que esta ley se transforme en permanente…7 años es mejor que nada.