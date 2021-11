Ministra Undurraga destaca rol protagónico de sector silvoagropecuario en 6ª Chile Week China

Con una inauguración simultánea en Santiago y Beijing, conectados virtualmente, se dio inicio a la sexta versión de la semana de promoción de Chile en China, principal socio comercial del país. La actividad tendrá acciones en Beijing y Shanghái, entre el 25 de noviembre y el 3 de diciembre.

La actividad fue liderada por el director General de ProChile, Jorge O’Ryan, institución organizadora, y contó con la participación de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga; del ex Presidente y embajador en Misión especial en Asia, Eduardo Frei Ruiz-Tagle; el embajador de China en Chile, Niu Qingbao; la ministra de Relaciones Exteriores de Chile (S), Carolina Valdivia; el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez; el director Nacional del SAG, Horacio Bórquez; la directora Nacional de ODEPA, María José Irarrázaval; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes; y representantes de gremios y empresarios exportadores.

El director general de ProChile, Jorge O’Ryan, sostuvo que “el 2020 fue un año difícil para el mundo y no pudimos realizar el CHILE WEEK. Pero ya es momento de volver. Es momento de reconectar con nuestros socios comerciales a través de actividades de alto impacto, pero siempre considerando que la pandemia sigue y las restricciones para viajes internacionales continúan existiendo”. Agregó que “CHILE WEEK CHINA es una necesidad que nuestros exportadores nos han planteado, y que ProChile ha recogido. Gracias al trabajo colaborativo entre públicos y privados, y a las nuevas tecnologías y formas de hacer negocios, este evento es posible de realizar y confirmar las alzas en nuestras exportaciones y empleos”.

En dichas alzas cobra fuerte relevancia el sector silvoagropecuario, el que ya ha exportado 4 mil millones de dólares a octubre de 2021, configurando el 27% del total de los envíos del sector.

“Esta relación con China es una relación de amistad de mucho tiempo que ha significado una relación, una cooperación, en conocimiento y también en intercambio comercial. Hoy día estamos profundizando este camino, esta amistad, para poder continuar vendiendo nuestros productos y, en el caso del sector silvoagropecuario, estos alimentos que se producen en todas las regiones del país vayan a la mesa de los chinos (…) Queremos seguir en esta senda de amistad con China, de cooperación y de intercambio de nuestros productos”, puntualizó la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga.

Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores (s), Carolina Valdivia, destacó que “Chile y China mantienen una vinculación integral y estable en el tiempo. En estos casi 51 años de relaciones diplomáticas, los dos países han logrado construir un fluido diálogo político en materias de índole bilateral y multilateral, junto a un amplio intercambio económico-comercial que cada día incorpora nuevas áreas”.

En tanto, Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, reforzó asegurando que “los acuerdos comerciales vigentes y lazos históricos hacen de China un socio estratégico para Chile. Es nuestro primer socio comercial y Chile es el tercer socio comercial de China en Latinoamérica. Esperamos que los 51 años de relaciones bilaterales y 15 años de nuestro TLC marquen el inicio de una nueva etapa en nuestra relación comercial, permitiendo la inserción de nuestro país en más cadenas de valor y de nuestra oferta de servicios en la economía china”.

En China

En la inauguración en Beijing participaron el viceministro de Comercio de China, Wang Shou Wen; el Embajador Qiu Xiaoqi, representante especial del Gobierno chino para asuntos de América Latina; el embajador de Chile en Beijing, Luis Schmidt; la directora comercial de ProChile en Beijing, Natalia Cortés; empresas chilenas en China, importadores y socios estratégicos.

Este sexto CHILE WEEK CHINA será por primera vez un evento híbrido, es decir, contempla actividades presenciales y virtuales para poder dar espacio a quienes se encuentran en ambos países, siempre velando por la salud de todos, considerando el panorama global.

Asimismo, vinculará a empresas chilenas en el mercado con importadores y distribuidores, y tendrá un fuerte enfoque en seguir posicionando los productos chilenos entre los consumidores finales a través de plataformas digitales, como las redes sociales y los canales de eCommerce.

Contempla acciones como: Encuentro empresarial, activaciones y campañas de marketing, seminarios, talleres, promoción en eCommerce, Masterclasss de vino, Cooking Show, entre otros.

Chile – China en cifras

China es el principal socio comercial de Chile, el primer destino de sus exportaciones totales. En los últimos 10 años, los envíos chilenos al gigante asiático han crecido un 182%.

En 2020, los envíos chilenos no cobre a este mercado alcanzaron los US$ 6.909 millones, un alza de 22% respecto al año anterior, siendo el mercado con mayor crecimiento para nuestros envíos no cobre en el periodo. Los subsectores con mayor crecimiento fueron el hierro con envíos por US$ 1.348 millones, un aumento de US$ 784 millones en relación con el año anterior. Le sigue el Molibdeno, con US$ 359 millones y las carnes de cerdo, con envíos por US$ 578 millones, un 122,8% más.

Por otro lado, las cerezas, principal producto enviado al mercado, crecieron un 19,1% en sus envíos, los que llegaron a los US$ 1.130 millones en 2020.

Las exportaciones de bienes y servicios no cobre a China alcanzaron los US$6.935 millones en el periodo enero – octubre, un 27% más que en igual periodo del año anterior.