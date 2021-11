Cristián Allendes, presidente de la SNA: “No queremos volver al pasado donde los agricultores lo pasaron tan mal”

En conversación con El Agro, de radio Agricultura, el dirigente gremial dio a conocer su visión del momento político actual, indicando que hay, a su juicio, un grupo de gente que quiere cambios radicales, incluso en la política de crecimiento económico, y otros, que votaron por el candidato Kast, especialmente en regiones, que no quiere cambios radicales sino seguridad, el progreso de la gente, de los emprendedores.

“Los agricultores también votaron por eso, por la democracia, porque nos podamos desarrollar, la agricultura es de largo aliento, la gente que planta un árbol sabe que en 3 o 4 años empieza a cosecharlo y lo tiene que tener por los próximos 20 años, 5 veces más que lo que dura un presidente de la república en su mandato. Entonces nosotros los agricultores sabemos que necesitamos el agua para los próximos 100 años, necesitamos cultivar nuestra tierra por los próximos 100 años, entonces lo que la gente votó es tranquilidad y seguridad. Cambios creemos que debe haber en distintos aspectos, pero lo que se ha hecho en los últimos 30 años en general ha sido una buena conducción, y lo que se está promoviendo es una izquierda radicalizada y la gente le tiene miedo a eso porque las experiencias han sido malas”, señaló.

“Hay dos hechos que reflejan claramente lo anterior: la votación de la Araucanía pidiendo el Estado de Excepción por sobre el 80 % ganó lejos, y ahora las elecciones. Nuestros dirigentes que conversan con comunidades mapuches nos cuentan que llevan 2 o 3 emanas durmiendo tranquilos porque se sientes más cuidados, más resguardados, sus caminos, etc. Eso es lo que la gente quiere. Acá en Santiago eso no se ve tan reflejado, pero la gente en general lo que quiere es eso, y en las regiones se manifestó claramente”, agregó Allendes.

Extensión de Estado de Excepción

Estamos de acuerdo y nuestras bases también, apoyamos esta medida porque da tranquilidad. Nosotros somos trabajadores, emprendedores, estamos desde que aclara hasta que oscurece trabajando para darle alimento a Chile y el mundo y a nosotros no nos gusta la intranquilidad.

Votación en contra de Boric

Me parece pésimo porque a Boric le fue bien mal en la Araucanía, y ahí justamente están pidiendo tranquilidad para las familias, seguridad en el trabajo, entonces cuesta entender que el candidato que está aspirando a la Moneda… volvemos a las viejas ideas que no sé por qué en 40 años no se han terminado que es tenerle susto a los militares. Seguramente les molesta el hecho que se permita llevar más policías y tener más control. Es una mala señal de persona que puede ser presidente de la República. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Esto hay que evitarlo con contención, seguridad policial y control. Al final no se entiende por qué lo siguen rechazando, parece que es más una ideología política en vez de lo que quiere la gente que es seguridad.

Desgraciadamente, hay mucha gente que le molesta la presencia militar y le falta el respeto a Carabineros. Yo creo que un aspirante a presidente de la república tiene que cuidar la institucionalidad.

Expectativas para segunda vuelta

Las necesidades del campo son contar con el agua suficiente para regar nuestros campos, especialmente en la zona centro norte, porque eso es seguridad alimentaria, pero no hemos visto que los candidatos hablen mucho de eso, más bien se oyen cosas de cuidado del medioambiente, que también estamos de acuerdo, pero también se oyen posturas medio radicales con las cuales no estamos de acuerdo.

Nosotros necesitamos postura real sobre mano de obra, entrada de migrantes temporales, el agua, los tratados de libre comercio que son vitales para el desarrollo del país y de las regiones. Estamos en el poto del mundo y si no estamos en una situación exportadora los chilenos van a decrecer. Se necesita crecimiento para eliminar la pobreza, más trabajo, etc. Con sustentabilidad y cuidado del medioambiente.

TPP11

No pueden haber posturas tan radicales, y los congresistas debieran tener miradas de largo plazo. Necesitamos los tratados de libre comercio para producir, para tener nuestras empresas, las del salmón, fruta, vino, carne, en fin. China está creciendo al 8%, y necesitan alimentos, y nosotros tenemos un compromiso para alimentar al mundo. Japón por ejemplo, importa los alimentos, y frente a ellos, Chile tiene una gran ventaja en cultura agroexportadora. Entonces frente a todas estas rencillas políticas, a nosotros lo que nos interesa es estar seguros, tranquilos y tener un campo para trabajar.

Ley de Riego

Es vital para el Agro, porque esta Ley a través de La CNR ha hecho un gran aporte al país, aumentando en forma exponencial la cantidad de riego mecanizado, canales embalses, es decir, todo lo que Chile necesita hoy. Si no tenemos agua, no podemos producir alimentos. Esta ley ayuda a los pequeños y medianos agricultores. También ha beneficiado a grandes, pero que importante si es en un porcentaje minoritario, pero sí ayudó a zonas donde no había nada y dio trabajo, mejoró zonas donde tal vez con pequeños agricultores no habría podido surgir.

No entiendo por qué no aprueban esta iniciativa que la han aprobado distintos gobiernos. A nosotros como usuarios pensamos que son los pequeños y medianos agricultores los que se van a beneficiar de esta iniciativa como lo han hecho durante los últimos 20 años.

SNA

Como gremio no nos pronunciamos. Posiblemente, vamos a tener reuniones, pero ya esta en manos de la ciudadanía. Los agricultores queremos tranquilidad, seguridad y posibilidad de mejorar sus trabajos, las posturas radicales no van a llevar a eso, es muy importante el crecimiento y las oportunidades. No queremos volver al pasado donde los agricultores lo pasaron muy mal y que nos demoramos muchos años en recuperar.