Karina Von Baer, empresaria del año 2021: “Nos convertimos en el principal productor de avena para el mundo”

La empresaria, CEO y fundadora de Agrotop, reconocida como Empresaria del Año 2021, conversó con El Agro, contando que ella es quinta o más generación en el mundo agrícola. Su abuelo venía de Alemania siempre en el mundo de las semillas y los granos, “así es que crecí entre semillas, avenas y raps, y es una continuidad natural”.

También dijo que “Siempre supe que quería armar mi propia empresa, soy mujer de familia, pero también siempre me gustó el tema profesional, y empecé correteando trigo y de ahí partió todo”.

Acaba de inaugurar su séptima planta en la localidad de Negrete, gracias a la fusión con un grupo de agricultores de Collipulli Red Soil, convirtiéndose en la planta más moderna de avena en el mundo. “En Chile nos convertimos en el principal productor de avena para el mundo. La avena es un producto que está en desarrollo y con esta planta podemos llegar a mercados mucho más exigentes como China y Japón”, indicó.

Explicó que la avena chilena es de las mejores del mundo pero a nivel mundial siempre ha sido castigada en precios. “Nosotros tenemos un rendimiento de 5 o 6 toneladas por há, en Australia, 3, Canadá 3, Alemania, 5, y nosotros tenemos algunos productores que están llegando con 8,9 y 10. La producción de avena está top on the top, pero a pesar de eso el mercado aún no se ha desarrollado donde debiera llegar”, confesó Von Baer.

Los chilenos

Los chilenos lo que consumen principalmente es pan, y los países que más consumen avena son los anglosajones. Nosotros procesamos avena y exportamos casi a 20 países, y procesamos canola para la industria del salmón, tenemos y compramos lupino y maíz.

Innovación

La innovación es algo que nos debiera mover todo los días, pero más que las máquinas son los sistemas e trabajo, la forma de relacionar la cadena de valor desde los productores hasta la logística en su totalidad. Este modelo de negocios que hemos desarrollado involucrándonos con las distintas partes de esta cadena de valor, ha sido la diferencia.

Nosotros lanzamos en junio un concurso interno, “Avanzatop”, se presentaron 85 proyectos. Ver todos los colaboradores entusiastas viendo la posibilidad de hacer un cambio fue muy importante, y seleccionamos 15 para llevarlos a la práctica.

Araucanía

La principal necesidad de la zona es trabajar sin violencia.

Agrotop

250 colaboradores 1.200 agricultores, agrónomos que los acompañan desde Chillán hasta Puerto Varas, coordinándose con ellos, acompañando la siembra, buscando momentos de fijación de precios, compra en épocas de cosecha, y teniendo relación muy cercana con clientes en Asia y Latinoamérica, pero también con clientes salmoneros y lecheros del sur de Chile.

Cuando yo partí en el 2002, lo que hicimos fue organizar la producción de trigos especiales para galletas, panes, etc, luego la industria del salmón me pidió raps, y el primer tickets me lo puso la Fundación Chile y construimos la primera planta de aceite. Y de ahí no paramos de crecer.

Empresaria del Año

He tenido varios reconocimientos entre ellos el de Icare, el año pasado. Pero el premio fuerte es cuando llega un agricultor y valoran el trabajo que se hace o cuando un colaborador está feliz, o cuando el cliente está contento y le solucionamos un problema.

Pandemia

Crisis hemos tenido millones y la pandemia fue una más.

Desafío

Hoy el desafío principal es administrar bien el crecimiento (40%) y luego vienen nuevos proyectos.