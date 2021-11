Peter Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy: “La ley de humedales urbanos está muy bien pensada (…) pero no hay recursos para fiscalizar”

Los humedales son ecosistemas muy importantes para la conservación del Medioambiente. El problema es cada año se pierden humedales en todo el mundo. De hecho, se pierden humedales tres veces más rápido que bosques naturales, lo que pone en peligro a todas las especies que viven en estos ecosistemas.

En Chile, y según el último informe del Ministerio de Medio Ambiente, existen 934 humedales, donde la mayor cantidad de ellos están ubicados en las regiones Biobío y Metropolitana, aunque en superficie llevan la delantera Los Lagos, Los Ríos y Aysén. En El Agro, conversamos con Peter Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy, una de las instituciones que más trabajan para conservar los humedales en nuestro país.

Kennedy indica que, la mayor parte del tiempo, la contaminación que generan los humanos es sin intención. “Hace un par de milenios el ser humano no tenia la posibilidad de contaminar el agua, porque no tenia químicos. Hoy contaminamos sin darnos cuenta, botamos los residuos, el aceite quemado, etc.”.

Y agrega que “todos los animales como los seres humanos, dependemos del agua, por lo tanto, si usted contamina el agua o disminuye la cantidad de agua, está afectando toda la vida silvestre, las plantas y animales. Y nosotros lo vemos continuamente en nuestras visitas a los humedales”.

Legislación sin fiscalización

En este sentido, Kennedy destaca la legislación chilena en cuanto a la conservación de los humedales, aunque de igual manera surgen dudas. “La legislación chilena es frondosa, y para humedales sí hay legislación, hay una nueva ley 22.201, que tiene que ver con humedales urbanos. Pero la pregunta en Chile tiene que ver con que las leyes es muy difícil que se apliquen en beneficio del propósito que tiene la ley. En países desarrollados hay mucha más consciencia porque es parte de la cultura de un país”, señaló.

Además, plantea que “la última ley de humedales urbanos tiene una muy buena jntención y está muy bien pensado. Hace unos 10 años estuve con el alcalde de algarrobo y le pregunté ‘¿por qué no están protegiendo los humedales en su comuna?’, y él me dijo ‘porque no tengo recursos económicos’”.

El presidente del directorio de Fundación Kennedy también explicó el rol que han tenido los gobiernos respecto al cuidado de los humedales, y señaló que “yo no veo al gobierno en terreno, porque no están para eso, están para hacer leyes, y fiscalizar, pero es poca la fiscalización porque no tienen recursos para eso”.

Más recursos

Ad portas de elegir un nuevo presidente para nuestros país, y viendo el trabajo de la Convención Constitucional, Kennedy hace una última petición al próximo gobierno. “Le pediría que por favor nos den más recursos para proteger los humedales. Nosotros tratamos de ser costo-eficientes, y eso es lo que nos mueve en la fundación, en todo lo que hacemos”.

*Créditos Foto: Ladera Sur