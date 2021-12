Ola de calor tiene en jaque a la producción de hortalizas

Altas temperaturas en zonas del Maule y Biobío afectarán plantaciones de lechugas y otros cultivos de riego tendido.

La Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas que emitió la Onemi para la zona comprendida entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos, debiere acarrear efectos negativos en la agricultura. Así lo cree Patricio González, investigador del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología de la Universidad de Talca, quien alerta que “si se cumplen los pronósticos sobre 38° Celsius para las regiones del Maule y Biobío, la ola de calor de este fin de semana podría afectar la producción de hortalizas, granos y algunas frutas”.

Según el científico, la explicación está en el cambio climático. “Si a las altas temperaturas se suma la baja humedad, de entre el 25% y 30%, podremos entender el inmenso estrés térmico e hídrico al que están sometidos estos cultivos tradicionales, que ahora se encuentran en una zona que transita desde el clima mediterráneo a uno semiárido, mucho más agresivo para especies que no resisten golpes de calor durante la etapa de crecimiento”, dice González.

Agrega que basta que el termómetro alcance los 33° Celsius para que comiencen los problemas: “A esa temperatura las hortalizas, como acelgas y lechugas, y algunas frutas como el tomate, que se cultivan a ras de suelo, comienzan a cerrar sus estomas o poros por los que respiran”. Y explica que lo hacen con el fin de mantener la humedad y contrarrestar el calor, “pero con la desventaja que deben dejar de respirar, afectando la fotosíntesis y el crecimiento”. Lo mismo pasa con los cereales.

Aunque el investigador aclara que aún no hay cálculos sobre las pérdidas que produce este fenómeno emergente, se estima que podría llegar a ser tan significativo, que afecte la oferta de productos agrícolas, causando un alza de precios por temas climáticos”.

Sí n embargo no todos creen que este caluroso fin de semana afecte los precios en forma inmediata. Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta, opina que “la producción de fruta no debería verse tan afectada, porque más allá define productos como arándanos y cerezas sean sensibles al nuevo calor extremo de diciembre, contamos con cerca de un 60% de riego tecnificado, por lo que no esperamos que aumenten su valor”.