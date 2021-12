Junta de Vigilancia del Río Illapel con el “cinturón al máximo” para optimizar la escasa agua Diarioscomunales.cl

Desde los orígenes del gremio agricultor en la zona se hablaba de la sequía extrema en el año 1907. De hecho, han pasado 114 años y el panorama es similar y más grave, porque en esta ocasión no ha habido lluvias y los embalses que fueron construidos precisamente para resguardar el agua están en niveles críticos en Elqui, Limarí y Choapa.

Para la Presidenta de la Sociedad Agrícola del Norte, María Inés Figari es una etapa dolorosa, porque cada día se informa que el agua se termina y en sectores de Combarbalá y Monte Patria, el suministro para pequeños agricultores dura hasta noviembre.

“Es momento de unión, sin ideologías, hay que ponerse la mano en el corazón y no dejar que el campo se muera, esa es la realidad de hoy y nosotros nos resistimos a aceptar esa muerte; no puede ser porque detrás de cada agricultor hay familias que han dedicado su vida entera al trabajo agrícola.”

El mundo rural es patrimonio de la humanidad donde varios Estados lo cuidan, apoyan y mantienen una política de acción, constante y con inversión. “El trabajo agrícola no se debe mirar como una simple labor; es la que nos mantiene con vida, nos entrega los alimentos. Hoy estamos llegando al límite, muchas mesas de trabajo entregaron ofertas que quedaron archivadas en gobiernos locales y ministerios. Debemos comprometernos todos y levantar la voz, porque el agua se terminó.”

CHOAPA TIENE 8500 AGRICULTORES

Marcela Jeneral, agricultora presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Illapel, sostiene que gracias a la buena administración se ha logrado optimizar la entrega de agua, pero este año es preocupante porque siempre está el riesgo de tomar el nivel muerto de los embalses y la “incertidumbre nos embarga, más cuando no se reciben ayudas del Estado. El año pasado gastamos recursos propios y ahora, por ejemplo, ya se necesitan mangueras de 12 pulgadas para acercar el agua, no es alentadora la temporada, porque ya tenemos turnos de aguas cortados por sección”.

