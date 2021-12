Embalse Convento Viejo asegurará agua a varias comunas de la sexta región y entregará agua donde antes no existía.

Un embalse de 237 millones de metros cúbicos está cambiando la cara de ciertas comunas del secano costero de la Región de O’Higgins. Donde sólo había espinos, cactus y rebaños de ovejas, hoy se empiezan a ver inéditas plantaciones de frutilla, arándanos y cerezos, entre otros frutales. Todo esto gracias a un proyecto financiado por el Gobierno Regional de O’Higgins y ejecutado por la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica.

En conversación con El Agro, el coordinador del proyecto, Juan Pablo Subercaseaux, académico de la Facultad de Agronomía de la UC, aclaró que junto con presentar proyecto FIC, aprovecharon que justo se licitó el embalse Convento Viejo y se dispuso del agua que permite a muchas comunas del secano pasar de no tener agua a la posibilidad de tener cultivos en esa zona. Era un secano afectado por 11 años de sequía y solo había espinos.

Este embalse va a asegurar entrega de agua a muchas comunas de la sexta región y va a entregar agua donde antes no existía, señaló. El proyecto da capacitación y va generando una unidad de modelo en cada una de las regiones, especialmente a personas que de la noche a la mañana tienen que empezar a cultivar.

“Nosotros realizamos un diagnóstico de la zona, pero el fuerte fue utilizar algunos de los cientos de diagnósticos realizados anteriormente. Nos fuimos al tema sociológico: vimos cuál eran los cultivos más rentables por há, y luego por m3 de agua. Pero este proyecto una de las cosas más hermosas que tienen es que va a generar muchas oportunidades y va a permitir que los jóvenes no emigren”, dijo el académico.

Este embalse partió en 1970 y bajo el gobierno de la UP quedó a medio camino. Pero recién el 2006 se logró terminar primera parte del embalse logrando llegar a varias comunas como Lolol y Pumanque, pero aún no llega por ejemplo a Marchihue. “Ha sido un tema difícil, pero está cambiando el escenario de estas comunas del secano costero de la región de O’Higgins. La transformación ya ocurrió porque el valor de la há ya aumentó, subiendo mas de 10 veces. Antes de Convento Viejo operando la há costaba menos del 10%. Nuestro desafío es que el agricultor pueda ser parte de esta conversión y no solo venda el activo, es decir que traspase su producción incluso a sus hijos. Además, hay un suelo que tiene todas las capacidades para ser productivo”, dijo Subercaseaux..

“Este proyecto lo que busca es que la bendición de que llegue agua al secano sea también rentable para los agricultores. Queremos acompañarlos e ir mostrándoles cuáles son las especies que se dan mejor forma, y cuáles son los sistemas de riego óptimos. Tenemos subsidios a los cuales se puede acceder, ya que el costo del agua es mucho. Este embalse debería operar con venta por m3, sin embargo, hoy en día aún se estima el gasto por el tipo de cultivo. Hoy vale pesos el m3 de agua. Entonces hay que llevarlos de la mano e ir mostrándoles la forma más efectiva de trabajar, para que no terminen vendiendo todo”, concluyó.

El proyecto deja establecidos huertos demostrativos y riego tecnificado y el próximo año se enfocará fuertemente a la transferencia tecnológica, alargándose así hasta el 2023.