Envíos forestales anotan su mejor desempeño en últimos tres años

Faltando aún el resultado de diciembre, los embarques ya superaron a todo 2020 y podrían terminar este ejercicio en US$ 5.800 a US$ 5.900 millones, estimó Infor.

Las exportaciones forestales de noviembre totalizaron US$ 592 millones, cifra que representa un aumento de 42,1% respecto de igual mes de 2020, según el último informe del Instituto Forestal (Infor), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Ese monto fue el más elevado para un mes desde octubre de 2018, cuando los embarques ascendieron a US$ 666 millones. Con esto, los envíos acumulados en los 11 primeros meses de 2021 alcanzaron US$ 5.371 millones, un crecimiento de 19,4% anual.

Aún faltando el resultado de diciembre, las exportaciones en este ejercicio ya superan a todo 2020, cuando completaron US$ 4.948 millones, bajando 12,6% frente a 2019. El mayor precio de la celulosa en noviembre —y durante todo el año— es uno de los factores que explican el aumento de los envíos. El mes pasado registró un precio promedio de US$ 1.325 por tonelada, 55,7% superior al valor medio del penúltimo mes del año pasado. Sobre la incidencia de los mercados en las cifras de noviembre, el director ejecutivo del Infor, Fernando Raga, comentó que ‘China, principal comprador de productos forestales chilenos, aumentó sus adquisiciones en 23,6%’.

El mercado chino continúa liderando el ranking de destinos, con una participación de 33%. Estados Unidos, que representa el 22% del total, registró un incremento de 23% en sus compras, principalmente de productos elaborados. Fernando Raga estimó que con el resultado registrado hasta noviembre, las exportaciones de 2021 sobrepasarán los US$ 5.800 millones, tal como lo habían estimado previamente, pero añade que es ‘probable que incluso alcancen los US$ 5.900 millones’.

Esa última cifra sería 19% superior a la de 2020 y 4% mayor a la de 2019, pero estaría bajo los US$ 6.838 millones de 2018. Consultado sobre cómo visualiza para el próximo año el comportamiento de los principales compradores de productos forestales chilenos, China y Estados Unidos, Raga señaló que ‘se espera que el comercio internacional muestre otro repunte para el 2022, lo que podría contribuir a mejorar la demanda de las mayores economías del mundo’. Precisó que ‘no deberíamos esperar grandes aumentos en los montos a exportar en 2022. Si se alcanza nuevamente la barrera de los US$ 6.000 millones, sería un gran éxito’.