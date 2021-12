Inicia control y prevención de plagas que afectan a la agricultura de Ñuble

En la comuna de San Fabián se realizó el lanzamiento oficial del programa de Manejo y Prevención de la plaga de la Mosca de Alas Manchadas, Drosophila Suzukii, financiado por el Gobierno Regional con una inversión de $360.000.000 y que será ejecutado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) durante los próximos 24 meses beneficiando a toda la región de Ñuble.

La iniciativa consiste en vigilar, prevenir y difundir la existencia del insecto además de enseñar a los pequeños productores el manejo cultural que se requiere para su control.

Cabe señalar que la Drosophila Suzukii, afecta principalmente especies frutales de berries como mora, frutilla, frambuesa, arándanos y también a las cerezas por lo que se ha transformado en una grave amenaza económica para la agricultura familiar campesina.

El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, explicó que con este convenio “serán dos años que vamos a estar trabajando fuertemente para que esta plaga dé tregua y nosotros podamos combatirla de manera eficiente. Quiero felicitar al equipo porque es un equipo profesional, que va a estar disponible para poder colaborarles, (…) esta es una plaga que no identifica si es o no usuario de INDAP o de un Procesal, esta plaga ataca a todos y puede llegar a todos lados, por eso esta sinergia entre lo público y privado es importante, los felicito por este involucramiento, las organizaciones sociales son clave y es vital porque si estamos todos unidos con la misma sinergia, sin lugar a dudas, que va a ser mucho más fácil avanzar. Por lo tanto, desde el Gobierno Regional esa es la mirada que tenemos, queremos involucrarnos a todos, porque esta plaga no identifica nada, solo ataca y tenemos que enfrentarla mancomunadamente”.

A su vez, el director regional del SAG, Eduardo Jeria, agradeció “al Gobierno Regional por haber confiado en la capacidad técnica del SAG para ayudar a nuestras familias campesinas que no están abrigadas en algún convenio con INDAP o Prodesal, sino que son productores pequeños, muchas veces domiciliarios, a quienes les está afectando sus producciones y desde el año pasado hay muchos que han perdido hasta el 100% de sus producciones. Nosotros tenemos el conocimiento de cómo manejar plagas y erradicarlas. Creo que este paso que estamos dando hoy día, con apoyo del Gobierno Regional es, sin duda, acercar el SAG a la gente, acercarlo enseñando y poder compartir cómo manejar una plaga que nos afecta a todos y que nos puede significar un deterioro muy importante en nuestra rentabilidad anual”.

Finalmente, el alcalde de San Fabián, Claudio Almuna indicó que “como municipalidad de San Fabián estamos muy contentos porque en este caso, el director regional del SAG, don Eduardo Jeria, más el Gobernador de la Región, don Óscar Crisóstomo, más el Consejero Regional, las comunidades, y los otros alcaldes de la región, hoy estamos haciendo frente a un tema que es la Mosca de Alas Manchadas que nos está afectando a distintos tipos de cultivos a nivel campesino y por eso agradecemos disponer de recursos del Gobierno Regional para prevenir y trabajar en conjunto. (…) Invitar a las comunidades a informarse y por sobre todo a prevenir y seguir cultivando y trabajando en la agricultura familiar campesina”.

Por medio de la vigilancia, la difusión de la existencia y manejos culturales, el SAG, busca proteger la producción de pequeños agricultores tanto convencionales como orgánicos; obtener mayores precios por calidad, mejores rendimientos y evitar un potencial rechazo de su producción; mantener sistemas de alerta de detección temprana de la plaga en áreas sin presencia y evitar su expansión en zonas con presencia a través de actividades culturales en el huerto o cultivo.