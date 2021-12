Los 18 mejores espumantes recomendados por sommeliers según su relación precio-calidad

Seis profesionales expertos en vinos entregaron sus sugerencias para esta bebida alcohólica que es un verdadero ‘emblema’ de las fiestas de fin de año. En esta ocasión, ‘El Mercurio’, les solicitó su elección sobre la base de tres categorías de precios por botella: bajo los $5 mil, menos de $10 mil y sobre los $10 mil.

Creciente y sofisticado es hoy el mercado de espumantes que existe en Chile, algo que un par de décadas atrás o incluso menos años era impensado, considerando que el consumo de esta bebida alcohólica casi se limitaba al brindis de Año Nuevo, junto a que la industria era dominada por solo dos actores nacionales y con escasas opciones importadas. Pero el escenario cambió y ahora en el país se registran 38 productores y 43 marcas, según datos de Vinos de Chile. Además, 12 son las cepas más utilizadas para su producción, siendo Chardonnay, Pinot Noir, Pedro Jiménez, las tres principales.

Todo este desarrollo ha sido impulsado por el constante aumento de la demanda en el país. ‘El consumo de vino espumante ha crecido sostenidamente en los últimos años: un 30% desde 2015 (7,9 millones de litros) hasta 2020 (10,3 millones de litros). Esto ha significado, en el consumo per cápita, un crecimiento de 0,58 litros en 2015, a 0,68 litros en 2020, al considerar exclusivamente a la población mayor a 18 años. Entre sus razones se encuentra que ya no se asocia únicamente con celebraciones eventuales o fiestas de fin de año, sino que ha penetrado cotidianamente. Esto debido a que atrae mucho al segmento de los millennials por ser más ligero, no tan seco, permite un sinfín de posibilidades en distintos cócteles y se adapta a la tendencia de la desestacionalización que hace que salgan del modelo del brindis al que estaban relegados’, señala Aurelio Montes, presidente de Vinos de Chile.

En todo caso, estas fechas siguen siendo las más importantes y ad portas de la llegada de 2022, ‘El Mercurio’ invitó a seis sommeliers para que recomendaran las mejores opciones según precio-calidad, considerando tres variables de precios. Aquí sus sugerencias.