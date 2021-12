Sebastián Norris, Abogado de Araya & Cía, experto en Comercio Internacional, sobre congestión portuaria: “Lo primero es asesorarse”

Un escenario complicado es el que avizoran en la industria exportadora de alimentos. Y es que la falta de contenedores se suma a la congestión portuaria que se ha dado a nivel mundial debido a la pandemia, y que se ha acrecentado en los últimos meses. Sobre esto, conversamos con Sebastián Norris, abogado socio de Araya & Cía. y experto en Comercio Internacional, en El Agro.

Norris explicó que “hemos advertido que ha existido un aumento en el costo de las pólizas, y una congestión que dice relación con demoras en la tramitación de los seguros. Esto es bastante lógico y natural porque si tienen una gran cantidad de siniestros, vas a tener una gran cantidad y cuello de botella en todos los tramites”.

También precisó que la congestión portuaria ha determinado “ciertas modificaciones en los contratos de seguro, algunas compañías tienen cláusula específica que dice relación con el Covid. Esto va a impactar el mercado de transporte, como se ha visto, no es tan sencillo obtener un booking de carga. No es sencillo entrar al mercado y para un productor más pequeños no es tan sencillo como antes, y en ese sentido hay un aliciente al incumplimiento. Hay que ser cuidadoso con eso”.

Preparación

Para Norris, lo importante es “que sepamos qué está ocurriendo en el puerto de destino, si vemos que están cerrando el puerto, lo primero que debo hacer es llevarlo a otro lado, y tratar de tener abierto otro mercado. Y una de las cosas que voy a necesitar para efectos de reclamarle a la naviera o siniestrar es la cooperación de mi importador o cliente, para que me avisen cómo llegó la fruta, y es un periodo esencial para ver qué va a pasar el día de mañana y ver si voy a recuperar algo”.

Y agrega que “hoy estamos un poco más preparados para esto, pero ese escenario va a depender de las característica del negocio. En china, lo normal es lo que llamamos el mínimo garantizado, significa que empresas en china me tienen que pagar por la fruta que le estoy llevando”, y si hay problema, esa empresa “me va a tener que pagar ese mínimo garantizado, aun cuando hayan cerrado el puerto o haya perdido condición la fruta”.

La importancia del asesoramiento

El abogado experto en Comercio Internacional es enfático en señalar que el asesoramiento es clave. “Si se siniestra de forma adecuada, vamos a tener un probabilidad mucho mayor de que el seguro responda rápido. Por otro lado, si eventualmente no tenemos seguro, eso también es viable pero les recomendaría hacerse asesorar, porque en una situación como esa corresponde tener resguardos suficientes, y no porque no tengamos un seguro significa que no exista algún responsable, si se desenchufa un contenedor voy a tener un contrato de transporte con la naviera”, señaló.

Y agregó que “lo primero es asesorarse. He escuchado varias empresas que han tomado la decisión de dejar de lado el seguro de carga porque no les respondieron muy rápido o porque han subido las primas, es una decisión que se puede tomar, no es disparatada, pero es importante que conozcan los riesgos, qué significa y qué deben tener en cuenta. Y con respecto a mi cliente a mi recibidor, si soy exportador, dejar muy en claro y por escrito cuáles son las reglas a las que nos sujetamos, que no llegue el momento del problema para ver si es tuyo o mío. Y eso se hace en el contrato”.