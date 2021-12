Más de 100 agricultores de San Clemente recibieron ayuda para alimentación animal por sequía

En el marco de la emergencia agrícola por sequía donde se consideró una campaña de ayuda a los productores que no son usuarios de INDAP, la Seremi de Agricultura entregó más de 4.800 sacos de alimento para ganado a 109 agricultores de la comuna de San Clemente.

La entrega fue encabezada por el Seremi (S) Luis Fernando Pinochet y la alcaldesa María Inés Sepúlveda.

El Seremi (S) señaló que para el ministerio ha sido relevante poder atender a este segmento de productores que generalmente no reciben apoyo estatal, lo que fue posible gracias a una articulación con los municipios: “Ha sido un tremendo esfuerzo del ministerio enfocado en un factor super importante en la agricultura que eran aquellos agricultores No Indap y hoy día estamos mostrando este esfuerzo por apoyar a estos agricultores. Aquí estamos entregando más de 4.000 sacos y se benefician con esta acción más de 100 agricultores lo que es muy importante porque nos permite directamente paliar esta tremenda sequía que tenemos en nuestro país y que la tenemos que enfrentar no solo como agricultores si no que coordinados con el ministerio de agricultura, los municipios, con la seremi y sus servicios del agro dependientes”, indicó Luis Fernando Pinochet.

A su vez, la alcaldesa María Inés Sepúlveda indicó que esta acción es un ejemplo de la cercanía que su administración quiere mantener con el mundo agrícola y campesino: “Es algo muy importante el apoyo a nuestros agricultores, no solamente a los que están en Indap sino también a los que no son Indap. Hoy día el mundo agrícola lo está pasando mal, tenemos escasez hídrica, sin embargo estamos aquí a través del gobierno regional y del municipio de San Clemente apoyando a nuestros campesinos y campesinas, y creo que es algo fundamental este trabajo mancomunado de entrega que estamos realizando con la Seremi así que estamos contentas. Pero también es una muestra de este acompañamiento permanente que debemos hacer a nuestro mundo agrícola, sobre todo en la situación de sequía que estamos viviendo hoy día”, dijo la alcaldesa.

Beneficio regional

La entrega en San Clemente correspondió al cierre de la primera ronda por las comunas de la región repartiendo alimentación para ganado en formato de sacos de cubos de alfalfa de 25 kilos.

Hoy en la comuna se repartieron 4.835 sacos a 109 agricultores no Indap, de manera proporcional a la cantidad de cabezas de ganado que informaron en el catastro de emergencia.

A nivel regional, la Seremi de Agricultura repartió en esta campaña 44.300 sacos, equivalentes a 1.100 toneladas de alimento para ganado.

Según informó el Seremi (S) ahora corresponde continuar con las entregas de estanques, mangueras, motobombas, entre otros insumos y equipos solicitados por los agricultores para mitigar la emergencia agrícola por sequía.

En total, la ayuda canalizada por la Seremi de Agricultura a nivel regional asciende a $940 Millones para los agricultores no Indap con recursos 2021.

Apoyo del Ejército

En ese sentido, la autoridad regional agrícola destacó el apoyo logístico otorgado por el Ejército de Chile ya que en dependencias del regimiento N°16 de Talca se están acopiando parte de estas especies para continuar con el proceso de reparto a los municipios.