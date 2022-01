Frutos y granos marcarían mayor despegue en temporada agrícola en Biobío

La producción forestal particular y la manzana serán, por su parte, las que menos variación positiva experimentarán, debido a que tienen ciclos productivos más lentos en comparación a otros productos.

Dirigentes de gremios agrícolas a nivel nacional y local proyectaron crecimientos en los mercados de frutales y granos este año para la región del Biobío, que gracias al precio del dólar y la seguridad de riego que ofrece la zona a los productores, que moverían su producción hacia el sur del país.

El director de la Sociedad Nacional de Agricultura, Gastón Caminondo, dijo a diario La Tribuna que ‘en general, habrá un crecimiento en el mercado de los granos, explicado fundamentalmente por las buenas condiciones climáticas para este tipo de cultivos que se han dado durante el año’. Sin embargo, Caminondo agregó que ‘esas mismas condiciones climáticas ahora en enero, con entre 30 a 40 milímetros de lluvia y ad portas de comenzar la cosecha de avena y raps, podrían causar algunos daños’. Lo anterior, debido a que ‘lo que molesta a un sector agrícola, generando pérdidas, para otro sector es fantástico cuando hablamos de agua caída durante el año’. Lo mismo se repite en el caso, por ejemplo, de los cerezos: ‘en el sur tenemos cerezas más tardías que en la zona centro o centro-norte’.

AVANCE AGRÍCOLA PARA ESTA TEMPORADA

El vocero de la Sociedad Nacional de Agricultura manifestó que ‘la productividad en el mercado de los granos podría ser superior al cinco por ciento en relación al año pasado, y en las frutas, ya sean para exportación o consumo interno, dado que año a año se están incorporando nuevos hectáreas de frutales’.

Lo que marcará el futuro de estos cultivos de acuerdo a Gastón Caminondo ‘es que estos productores no tengan problemas, como en el periodo reciente, con los fletes que iban camino a China, generando dos años muy complicados’. El dirigente gremial señaló que ‘esperamos que a los distintos agricultores no se les presente ningún problema, ya que en la medida que les va bien a los dueños de huertos de cerezos, le va muy bien a la gente que trabaja con ellos y a su entorno comunitario’. Sobre uno de los principales problemas que ha aquejado a la agricultura nacional durante el último tiempo, la dificultad para encontrar mano de obra, el director de la Sociedad Nacional de Agricultura reconoció que ‘ha habido una escasez, pero gran parte de los agricultores ha logrado solucionar este problema, ya sea con trabajadores extranjeros o nacionales a estas labores, que en el caso de los trabajos de temporada son de muy corto tiempo, pero muy bien remunerada’.

VALOR DEL DÓLAR Y CAMBIO CLIMÁTICO

Respecto al encarecimiento en el valor de los insumos para la producción agrícola ‘en hasta un 400 o 300 por ciento nos preocupa realmente y si bien los productos tienen un buen precio, el costo de producción se ha elevado tanto, que no permite tener la certeza de cuánto se logrará vender, ya que nosotros no fijamos los precios’. El vicepresidente de la Sociedad Agrícola de Biobío (Socabio), Boris Solar, dijo a La Tribuna que ‘la provincia de Biobío, es la principal productora silvoagropecuaria de la región, la fruticultura sigue aumentando, ya que el cambio climático ha permitido que se den frutales que antes no estaban y la misma sequía del norte ha impulsado la llegada de inversionistas que antes estaban en esa zona, atraídos por la seguridad de las reservas de agua de la cuenca del Laja y del Biobío, que están en mejores condiciones que en el norte del país’.

También el precio del dólar beneficia a los agricultores, ya que ‘un dólar alto es atractivo para la venta de los cultivos nacionales, que ganan competitividad frente a los productos importados, y además les pagan mejor, en pesos, aunque esto es cíclico, porque la se debe comprar maquinaria en dólares, que se vuelve más cara’.

Sin embargo, gracias a dichas condiciones económicas ‘y a la seguridad de riego, la agricultura se torna más estable’. Solar explicó que ‘el sector forestal particular es el que menos se está plantando, producto de la lentitud del ciclo y el mayor valor del suelo, que vuelve más atractivo el loteo para fines inmobiliarios u otros cultivos como avena, trigo raps o cebada, a través de la inversión en obras de riego’. Respecto al resto de los sectores agrícolas, Solar dijo que ‘la mayoría de los rubros agrícolas van en aumento, excepto por los que pasan por ciclos más lentos, como la manzana, que se plantó mucho en la provincia y que seguramente no presentara nuevos proyectos, excepto por variedades específicas’.