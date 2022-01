Ganadería 4.0: un potencial futuro para el manejo de ovinos en Magallanes

Hasta estos tiempos, el uso de tecnologías en la ganadería en Magallanes no ha sido una prioridad. Esto, probablemente se debe a la inversión que esto requiere, lo cual no certifica que estas tecnologías presenten un verdadero aporte para el uso que se le dé, ya sea por las condiciones climáticas o de geografía en la que nos encontramos. En otras palabras, lo que funciona en otros países, no necesariamente es aplicable en esta región.

Según indica el diario La Prensa Austral, La Ganadería 4.0 o Ganadería de Precisión es un sistema que viene probando el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Kampenaike) hace ya algún tiempo, esto con el fin de entregar herramientas informativas para que, quienes requieran de una implementación tecnológica en sus procesos de ganado lo realicen con una información clara y objetiva para la toma de decisiones, y esto no presente mayor improvisación o gastos asociados a experimentación.

De acuerdo a lo señalado desde el INIA, en contraste con otros sistemas de producción animal, la producción extensiva de ovinos en Magallanes utiliza un sistema de registros basado en datos de rebaño y no individuales, por ende, la baja aplicación de tecnologías y de innovación ganadera genera un impacto en el desarrollo de programas de mejoramiento genético y por otro lado, un aumento en la dificultad para realizar selección, trazabilidad y manejo productivo, reproductivo y sanitario: esto desencadena finalmente una baja productividad.

Crotales UHF: una mirada de futuro

Los dispositivos crotales UHF (Ultra High Frecuency–Frecuencia Ultra Alta) permiten dar solución a problemáticas que presentan los sistemas que se utilizan hoy en día.

Estos crotales electrónicos son ubicados en cada uno de los ovinos, lo cual permite tener un manejo y un control mayor sobre cada uno de los individuos, y no enfocándose sólo en el grupo completo.

“La identificación electrónica de animales es una tecnología que entrega grandes beneficios. Permite el control de procesos en las estancias, el control de enfermedades o movimiento y existencia de animales, la trazabilidad de productos y mejoras en gestión. Además, permite el control de abigeato y la exportación a mercados más exigentes, donde la identificación individual de ovinos ya es obligatoria”, comentó el director del INIA, Francisco Sales.

De acuerdo a los estudios realizados por el INIA en su Proyecto FIC “Transferencia Identificación Ovinos Mediante Rdif-UHF, Mejora en gestión en Magallanes”, se señala que se evaluaron una serie de características para definir el real alcance del uso de estos dispositivos y su aplicabilidad en ganadería extensiva:

– Facilidad de colocación en el animal: en líneas generales, de acuerdo a lo presentado por el estudio, no se encontraron mayores dificultades en la aplicación de los dispositivos en los animales, sin embargo esta debe ser precisa, ubicada correctamente en la oreja del animal para evitar pérdidas

– Porcentaje de pérdida de dispositivos: este análisis se realizó considerando diferentes categorías de animales y situaciones productivas diferentes, a través de los cuales se concluyó que la pérdida de crotales no supera el 1%.

– Conexión con balanzas: a través de los PDA (Asistente digital personal), se pueden generar conexiones a través de bluetooth con las balanzas. Esto permite que el crotal sea leído por el PDA y arroje el peso de cada uno de los animales, generando una planilla de datos que disminuye los errores de lectura.

Protocolos de toma de registros

A continuación se presentan algunas recomendaciones que permitirán una identificación óptima del ganado que permitirá una continua mejora de la gestión productiva:

– Pesaje y registro de condición corporal: esto se debe realizar al menos 3 veces durante el ciclo reproductivo , previo al encaste, esquila y señalada.

– Diagnóstico de gestación: esto permite identificar a cada animal, indicando en el PDA el tipo de preñez al momento de la ecografía, todo esto para disminuir la posibilidad de confusiones y mejorar la eficiencia alimentaria.

– Control de existencia: se debe registrar cada animal que no haya llegado a la actividad, lo cual puede deberse a muerte, abigeato o extravío. Esto permitirá mejorar el manejo de potreros.

– Manejo de edades: en la planilla de base de datos se puede incorporar las edades de los animales, lo cual permite una reposición rápida y fácil, además con el uso de banderillas de colores bajo el crotal permitirá la identificación visual de la edad de los animales.