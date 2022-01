Problema hídrico de Laguna Verde tensiona relación de alcalde Sharp con autoridades regionales

Las autoridades regionales se molestaron por un oficio del jefe comunal de Valparaíso, criticando el abandono de este sector y de problemas que datan de años.

Los problemas hídricos que afectan al sector de Laguna Verde en Valparaíso, tensionaron ayer la relación entre el alcalde, Jorge Sharp, y las autoridades regionales, el gobernador Rodrigo Mundaca y el delegado presidencial Jorge Martínez, quienes criticaron el actuar del jefe comunal en un tema que dicen se arrastra de años.

Según consignó hoy El Mercurio de Valparaíso, Sharp envió ayer un oficio a las oficinas de la Delegación Presidencial y la Gobernación Regional, para solicitar tanto al delegado Martínez y gobernador Mundaca,implementaran medidas de acción urgentes en torno a la crisis que vive el sector de Laguna Verde.

El escrito describe la situación de escasez hídrica que aqueja a Laguna Verde, su crecimiento demográfico acelerado en los últimos 15 años y la presencia de numerosos grupos vulnerables. Además, aborda la importancia de relevar el derecho de acceso al agua, a la vez que se pide recursos tanto a Martínez como Mundaca para abordar todas estas problemáticas.

En el texto, se señala que al delegado le pide fondos para “facilitar el avance del proceso de actualización del Plan Regulador Valparaíso, con el objeto de poder concretarlo en un corto plazo”. Junto al ordenamiento territorial, urbanización y saneamiento, además que informa sobre el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal que “tuvo una modificación parcial el 2018”.

Mientras que a Mundaca, le solicita el comenzar un proceso de actualización del Plan Regulador Metropolitano del Gran Valparaíso, junto al “financiamiento necesario para la realización, en breve tiempo, de un estudio que permita avanzar en la construcción y ejecución de un Plan Maestro para Laguna Verde, centrado en la necesidad hídrica y de servicios básicos de dicho territorio”.

Reacciones de autoridades

esto, Martínez respondió que “debo decir que me ha indignado mucho que en el día de hoy (ayer) y a raíz del reportaje de televisión nos ha llegado una carta del alcalde Sharp pidiendo apoyo para regularizar ese sector”, aludiendo a los múltiples problemas que afectan a los vecinos del sector.

“Esto no puede ser. La protección de los vecinos debe ser permanente, cuando ha sido denunciada por los vecinos y nosotros la situación de abandono en Laguna Verde”, expresó, criticando además la falta de plan regulador para Valparaíso.

El gobernador, Mundaca, en tanto, detalló que se trabaja en el Gobierno Regional en proyectos que han ingresados los municipios para mayor abastecimiento de agua y comentó que Laguna Verde, “es un reflejo inequívoco en esta problemática de agua donde ahí hay una ausencia de ordenamiento territorial, donde loteos irregulares han contribuido a la falta de agua, donde las fuentes de agua de Laguna Verde se encuentran contaminadas”.

Aunque dio cuenta de gestiones para enfrentar el tema. Sobre el oficio de Sharp, dijo que “este tipo de cosas no se piden de esta manera, no se piden mediante oficios. Cuando se piden planes de esa naturaleza se presentan proyectos al Gobierno Regional y no han presentado ningún proyecto”.

“Me molesta, absolutamente me molesta, me parece completamente impropio que me manden un oficio pidiéndome recursos para avanzar en la construcción y ejecución de un plan maestro para Laguna Verde hoy día y ¿hace cuántos años está el conflicto en Laguna Verde?, hace mucho tiempo”, remató, añadiendo que “somos un Gobierno Regional que se caracteriza por realizar cosas más que por hacer grandes alusiones o discursos y este tipo de cosas no se solicita de esta manera”.

Fuente: Emol.com