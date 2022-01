Envíos forestales bordean US$ 6.000 millones en 2021, su mejor registro en tres años

Monto exportado es semejante al del rubro frutícola y supera a la acuicultura. Por ahora, la industria no advierte caída en la oferta producto de los incendios.

Impulsadas por mejores precios más que por alzas en volúmenes, las exportaciones forestales terminaron 2021 con un total de US$ 5.964 millones, cifra que representa un alza de un 20,5% anual, según datos del Instituto Forestal (Infor), organismo adscrito al Ministerio de Agricultura. Dicho monto fue, a la vez, el más alto en tres años, específicamente desde 2018, cuando los embarques sumaron US$ 6.838 millones. Solo en diciembre pasado, los envíos de productos forestales totalizaron US$ 593 millones, 32,4% más que en idéntico mes de 2020.

El año pasado, el sector forestal exportó una cifra semejante a la del rubro frutícola, que despachó US$ 6.025 millones según datos del Banco Central, y superó a la industria acuícola (salmones y truchas) que completó embarques por US$ 5.180 millones. ‘La positiva evolución de las exportaciones durante 2021 fue el resultado de los mejores precios que los productos alcanzaron en el mercado internacional, mientras que los volúmenes demandados experimentaron bajas moderadas en varios de ellos’, comentó Fernando Raga, director ejecutivo del Infor.

Indicó que se exceptúan los productos que se destinan a Estados Unidos, ‘donde las proyecciones del sector de la construcción indican que este año continuará la tendencia de estabilidad y cierto crecimiento’. El precio de la celulosa cerró el año pasado en US$ 1.260 por tonelada, 43% sobre el valor de fines de 2020. En el segundo semestre de 2021, hubo periodos en el cual superó los US$ 1.300 por tonelada. Según el Infor, los principales productos que presentaron alzas en los montos exportados el año pasado, fueron las molduras de maderas, con un salto de 44,9%; y la pulpa cruda de pino radiata, que subió 37,5%. Los dos grandes destinos de los productos forestales continúan siendo China y Estados Unidos, que concentran el 55% de los embarques y que incrementaron sus compras a nuestro país en 32% y 23% anual respectivamente. En materia de proyecciones, Raga estimó que las exportaciones en 2022 seguirán en un nivel similar al de 2021 o ‘algo superior’. De todos modos, advirtió que la evolución de la variante Ómicron podría afectar negativamente la demanda o los costos de transportes, si se cierran fronteras, se limita el desplazamiento de las personas y, con ello, la producción de bienes.

El gerente de Estudios de Corporación Chilena de la Madera (Corma), Francisco Sierra, sostuvo que ‘esperamos que en 2022, la tendencia alcista que se aprecia desde junio pasado se mantenga en los niveles alcanzados en el último semestre’. Pero advirtió que ‘hay que estar atentos y poner una nota de alerta ante la aparición de nuevas variantes de covid-19 en el mundo y las medidas sanitarias que adopten los puertos en Asia y Norteamérica, que puedan afectar, nuevamente, las cadenas logísticas marítimas y terrestres’. Con relación a los productos que más se exportarán este año, Sierra proyectó que la proporción se mantendrá respecto de 2021, cuando el 54% correspondió a elaboraciones de papel y pulpa de celulosa —principalmente hacia China— y el 36% fue madera aserrada y productos como tableros, chapas y molduras. Estos últimos destinados mayormente a Estados Unidos. El 10% restante fueron envíos de astillas, entre otros

Incendios

Consultado respecto de si los incendios forestales de esta temporada podrían generar una merma en la oferta de madera, Sierra afirmó que ‘es prematuro determinar el impacto en el corto plazo, ya que depende de la extensión de los incendios y el tamaño de los árboles alcanzados por el fuego. Estamos recién empezando la etapa más crítica del verano y, a la fecha, ya van más de 30 mil hectáreas de vegetación afectadas, 193% más que en la misma fecha de la temporada pasada’.

Agregó que ‘en el caso de las plantaciones que abastecen con madera el mercado nacional y el de exportación, el fuego ya ha afectado a 10.235 hectáreas, las que se concentran principalmente en La Araucanía, donde hemos enfrentado una alta intencionalidad, en 52% de los casos’.

En la macrozona sur, los incendios deliberados bordean el 40% de las ocurrencias y, en algunas comunas, superan el 80%, indicó. Sobre el efecto de las quemas, Fernando Raga comentó que ‘la superficie afectada en la actual temporada de incendios es algo superior al promedio del quinquenio, pero no como para anticipar cambios significativos en los mercados’. Francisco Sierra reconoció que ‘el daño ambiental también es claro. Los árboles nativos y productivos son los principales captadores de carbono del país y cuando se queman parte importante de ese carbono se libera a la atmósfera’.