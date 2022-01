SNA pide al futuro gobierno mayor preocupación por la sequía

2Empresarios se sienten optimistas después de escuchar a un Boric dispuesto a dialogar

MAYOR PREOCUPACIÓN POR LA SEQUÍA

Como ‘prudente’ calificó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes, el discurso del Presidente electo, Gabriel Boric, en Enade. ‘Destaco su interés por estimular la inversión, que es lo que necesitamos para que las empresas sigan creciendo y aportando por lograr una sociedad constructiva y la voluntad de estar abiertos al diálogo y la colaboración más allá de las militancias políticas’, dijo.

Allendes señaló que dentro de la referencia al cambio climático que hizo Boric en su exposición, faltó una mayor preocupación por la sequía, un tema que, según él, es urgente. ‘La primera prioridad que debe tener el nuevo gobierno es tomar medidas para proteger el agua, como el mejoramiento de embalses’, manifestó. El líder del agro también le pidió al próximo mandatario que apoye el TPP11. ‘Si quiere que el país progrese y mejore su crecimiento económico la apertura comercial es vital’, afirmó.

SOFOFA: ‘QUEREMOS SER PARTE DE LOS CAMBIOS Y NO CREEMOS EN MANTENER EL STATU QUO ‘

El mundo de la empresa estuvo atento al discurso de Gabriel Boric. Uno de los asistentes que lo siguió con atención fue el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Richard von Appen. Para el timonel de la industria, las palabras del Presidente electo son la continuación del discurso que entregó en la versión Enade anterior (noviembre del 2021, cuando era candidato), lo que, a su juicio, es lo correcto, ya que es lo que hoy día la mayoría de la ciudadanía quiere, esto es que haya espacios de diálogo para poder escuchar.

‘Nosotros vamos a hacer un actor más de muchos otros actores de la sociedad civil y estamos a disposición en poder cooperar. Lo que nos interesa es que al Presidente electo y a su gobierno le vaya bien, porque así le va bien a Chile’, dijo Von Appen. En su discurso, Gabriel Boric hizo una invitación al sector empresarial a que se sumaran a los desafíos que se abren en los próximos meses. Von Appen señaló que como gremio han dicho que ‘queremos ser parte de esos cambios y no creemos en mantener el statu quo’. Y agregó: ‘Hay cosas que tenemos que mejorar, todos, incluida la actividad empresarial’.

Debate por el impuesto al patrimonio

Esta semana la Cámara de Diputados despachó al Senado el programa financiero de la Pensión Garantizada Universal. Sin embargo, hay un punto que se aprobó que mantiene en disputa al Congreso con el Gobierno. Se trata del impuesto al patrimonio o conocido como el impuesto a los ‘súper ricos’. Richard von Appen dijo que ve mal este proyecto, ya que en primer lugar es confiscatorio.

El empresario explicó que con esta iniciativa, se está hablando de ahorros que tributaron en su momento, cuando fueron acumulados por las empresas y los empresarios. Además, el dirigente empresarial sostuvo que la medida es discriminatoria, porque —según entiende— aplica solo a los empresarios nacionales, no a los extranjeros. ‘Además, esto tendrá un efecto enorme sobre la inversión, porque estos recursos tienen que salir al final de las empresas, de los dividendos y gran parte de los ahorros que tienen los empresarios lo tienen invertidos en empresas. No están en una cuenta bancaria’, explicó el presidente de Sofofa.

NICOLÁS IBÁÑEZ: ‘ESTÁ HACIENDO UN ESFUERZO CONSCIENTE, INTELIGENTE, MADURO, DE MANEJAR LAS EXPECTATIVAS’

Vestido con chaqueta oscura, pantalón de un tono claro y zapatillas blancas, el empresario Nicolás Ibáñez siguió atentamente el encuentro Enade que se realizó ayer en un recinto de Huechuraba. Consultado por la intervención de Gabriel Boric, sostuvo que ‘el discurso refleja que el Presidente electo está aquilatando la enorme responsabilidad que él tiene sobre sus hombros y, por lo tanto, está haciendo un esfuerzo consciente, inteligente, maduro, de manejar las expectativas’. Señaló que ‘yo diría que fue un muy buen discurso, demuestra que si bien es cierto es un hombre joven, felizmente, es un plus para nosotros; la juventud no le impide ser cauto, mesurado, por lo tanto, es un discurso inteligentemente elaborado para poner las expectativas donde corresponde.

Está consciente de que no es llegar al poder político y empezar de la noche a la mañana a hacer y deshacer’. Ibáñez añadió que ‘si él mantiene esa línea, genera mucha confianza’. Pero advirtió que ‘para él será muy difícil mantener ese discurso dentro de su sector, del colectivo’. El empresario también se refirió a los proyectos que apuntan a gravar a las personas de altos patrimonios para financiar iniciativas como la Pensión Garantizada Universal (PGU). ‘Esos impuestos son absolutamente ineficaces. El tema central aquí es que la riqueza o la generación de riqueza no es un juego de suma cero, aquí no hay un pozo de riqueza que alguien se apropió, legítima o ilegítimamente, al cual hay que echar mano. Lo que sí puede haber son condiciones para generar prosperidad y riqueza, la cual como se genera se puede perder de la noche a la mañana’, afirmó.

Añadió que ‘hay movilidad social hacia arriba y hay mucha movilidad social hacia abajo’, recordando que probablemente ninguna de las empresas conocidas en los años 50 existe actualmente. ‘La riqueza se genera y se puede dilapidar y destruir. Un impuesto a la riqueza se ha demostrado que no produce ningún resultado’, ahondó. Ibáñez prosiguió señalando que ‘pensar que esto afecta a cinco mil personas, o no sé cuántos que son los súper ricos, probablemente estos ya no están’. Agregó que ‘la única manera de tener un impuesto personal más sólido es generar las condiciones de riqueza para que haya una clase media mucho más pudiente y es a ellos a los que hay que gravar. A los llamados súper ricos también, pero en Chile, contrario a lo que uno ve en Suecia, Alemania o España, la clase media no paga impuestos’.

SUTIL, SOBRE BORIC: ‘ME PARECIÓ POSITIVO’

A juicio de Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el discurso del Presidente electo, Gabriel Boric, fue muy bueno, prudente. ‘Me pareció positivo’, comentó. Sutil planteó que él ha ido diciendo claramente que el Presidente electo está mostrando una mirada mucho más convocante, respetuosa y prudente y les está hablando a todos los chilenos.

‘Va ganando espacio y ahora tenemos que ir viendo cómo vienen las reformas. La incertidumbre termina cuando se cierran los procesos. Había mucha incertidumbre en la elección presidencial. Esa incertidumbre se acabó el día que salió el Presidente electo’, señaló Sutil. Respecto del impuesto a los súper ricos, dijo que no está de acuerdo con ese tributo. ‘Los impuestos tienen que ser al flujo y no al stock de patrimonio’, afirmó.

KAREN THAL, GERENTA GENERAL DE CADEM, Y BORIC: ‘DIJO 15 VECES LA PALABRA DIÁLOGO’

La gerenta general de la consultora Cadem, Karen Thal, dijo que el discurso del Presidente electo, Gabriel Boric, fue muy tranquilizador para el mundo empresarial. ‘Dijo 15 veces la palabra diálogo. Creo que sin renunciar ni por un minuto a su objetivo de una transformación importante, manifestó total claridad de que esto solo se puede hacer en diálogo, con crecimiento, con certeza al mercado y con responsabilidad fiscal’. Y agregó: ‘Yo creo que ante la duda a cuál Boric (primera o segunda vuelta) tenemos que creerle, yo creo como dijo él son los dos, sin moverse ni por un minuto de la transformación profunda que quiere hacer, que sin duda genera incertidumbre. Sí me parece que manifestó, que es cierto, que lo quiere hacer de una manera que no destruya al país’.

LORENZO GAZMURI, PRESIDENTE DE ICARE: ‘LO QUE NOS PLANTEÓ EL PRESIDENTE ES MUY ALENTADOR’

Para el presidente de Icare, Lorenzo Gazmuri, lo que planteó el Presidente Gabriel Boric es muy alentador, en términos de que tiene claro cuáles son los dolores del país. ‘Tiene claro que para abordarlos se requiere responsabilidad fiscal y por lo tanto creo que en el planteamiento que hizo en Enade al mundo empresarial le da mucha satisfacción, de decir que nadie discute que tenemos que abordar los dolores ciudadanos’, sostuvo Gazmuri. Y agregó: ‘De hecho, esta Enade giró en torno a eso, pero por otro lado se debe entender que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo con gradualidad, que hay que hacerlo con responsabilidad fiscal.

Es algo muy tranquilizador escuchar al Presidente hablando que eso está en las restricciones que él mismo se ha impuesto’. Para Gazmuri es motivante ver su mirada sobre la desigualdad, ‘que es un tema que a todos nos tiene que motivar a cuestionarnos y por lo tanto es bueno para el país tener una visión en términos de lo que se va a enfrentar’. ‘Me sorprende mucho que en las sesión anterior estábamos hablando prácticamente estos mismos temas. Hablamos de educación, de salud, vivienda, cambio climático, de agua. Creo que se produce una convergencia muy interesante, por lo tanto, yo soy bien optimista’, comentó Gazmuri. Respecto a qué le falto a Boric en su intervención, Gazmuri puntualizó que nunca se puede esperar que un Presidente toque todos los temas. ‘Yo creo que él se enfocó en los temas que entiende que para el mundo empresarial son importantes. Y por lo tanto creo que fue muy empático con la audiencia en ese sentido’.

DESAFÍOS ESPERANZADORES

La directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, dijo que el Presidente electo, Gabriel Boric, presentó objetivos con los que ‘concordamos plenamente’. Entre ellos, Davidovich resaltó la alusión que hizo Boric al crecimiento sostenible, la creación de empleos formales, la responsabilidad fiscal y las alianzas público-privadas.

‘Quedamos expectantes en conocer los instrumentos que la futura administración propondrá para cumplir esos objetivos’, sostuvo Davidovich. La representante del gremio salmonero agregó que esto será clave para lograr buenos resultados y destacó que el foco en los desafíos planteados por el nuevo mandatario es ‘esperanzador’.

COMERCIO: FALTÓ HABLAR SOBRE SEGURIDAD

El Presidente electo, Gabriel Boric, hizo una invitación a los empresarios para ayudar a llevar a cabo los cambios que la sociedad demanda. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, dijo que la invitación la acogen. ‘Nuestro sector siempre ha estado, y el Presidente electo lo sabe, estamos dispuestos a dialogar’, comentó.

No obstante, Mewes dijo que a las palabras de Boric le faltó potenciar el tema de la seguridad. ‘Estamos viendo situaciones de inseguridad cada día más seguido’, señaló. Destacó que Boric abordara el tema de la informalidad. ‘Estamos viendo un aumento explosivo de comercio ambulante, y eso implica precariedad en las personas y la informalidad subyacente en esos puestos de trabajo. Por lo tanto, ahí hay que generar espacio para formalizar a toda esa gente que hoy día está en la calle, incluso viendo la forma de capacitar para llevarla a otros sectores de la economía, que hoy día necesitan mano de obra’, propuso.

VIVIANNE BLANLOT: ‘ME PARECIÓ QUE FUE MUY BIEN RECIBIDO. ME ALEGRO DE HABERLO ESCUCHADO’

‘Me pareció que fue muy bien recibido. Me alegro de haberlo escuchado’, comentó la directora de Icare y de empresas, Vivianne Blanlot, sobre el discurso del Presidente electo Gabriel Boric. ‘Yo creo que puso sobre la mesa muchos de los temas que son urgentes, y la visión que él tiene obviamente que la comparto. El tema de la responsabilidad fiscal, etc. Pero también comparto profundamente la urgencia de resolver las grandes deudas que tenemos desde el punto de vista social’, sostuvo.

Para Blanlot, hace bastante rato que el sector empresarial ha entendido que este será un gobierno que realmente va a convocar, que va a pedir ayuda, que va a escuchar, pero también se tiene que entender desde el mundo económico que se tiene que escuchar. Respecto al denominado impuesto a los súper ricos, la también exministra de Estado dijo que no se opone a un impuesto al patrimonio. ‘Pero ha sido muy difícil que sea efectivo, en la mayoría de los países. Entonces, el diseño de eso es complejo, no es simple. Entonces, si finalmente el mundo político decide que debemos tenerlo, yo más bien diría que hay que tener mucho cuidado con el diseño’, advirtió Blanlot.

‘LA INVITACIÓN DEL PRESIDENTE BORIC ME GENERA ENTUSIASMO EN CÓMO SEGUIR AVANZANDO’

‘La invitación del Presidente Boric me genera entusiasmo en cómo seguir avanzando’, comentó el expresidente de Icare y actual presidente de Aguas Andinas, Claudio Muñoz, sobre el discurso de Gabriel Boric en la edición 2022 de Enade. ‘En lo personal me generó entusiasmo, porque vi a un Presidente que hizo una invitación. Un Presidente que usó un tono de concordia, un tono de conciliación. Fue realista, porque nos planteó desafíos reales, pero también buscando trabajar en equipo’, manifestó Muñoz. Remarcó que las palabras de Boric le gustaron porque esto es lo que construye país.

‘En momentos que no son fáciles para Chile, el que nos tomemos de las manos, el que trabajemos juntos, que el mundo empresarial pueda sumarse a enfrentar esos desafíos y apoyar sus funciones, me parece que es una gran mirada del Presidente electo’, subrayó. En cuanto a las expectativas que había sobre el discurso de Boric, Muñoz señaló que existían dudas respecto a cuál iba a ser el tono, ya que después de una campaña que marcó una polarización importante, probablemente había incertidumbre de si se iba a mantener ese tono de polarización. ‘Yo hoy día no lo vi. Hoy vi un tono de concordia, hoy día vi una invitación.

Y eso en lo personal me motiva. Creo que es el camino para construir juntos lo que hemos realizado hoy en Icare, que es justamente eso, plantear que los desafíos son reales y los conocemos’, sostuvo. Sobre lo que se viene a futuro, señaló que se tienen que tomar todas las capacidades, ya sea del mundo público, la ciencia, la sociedad civil, el mundo privado, y trabajar juntos. En cuanto a qué le faltó al discurso de Boric, Muñoz puntualizó que este es el primer encuentro que tiene con el mundo empresarial y ‘uno no puede esperar una revisión de todo’, comentó. Pero mencionó que probablemente hay que mirar cómo será la posición respecto a temas internacionales. ‘Chile es un país inserto en el mundo’, complementó, para luego reiterar que del discurso de Gabriel Boric le gustó el tono, el estilo.

Fuente: El Mercurio