Cristián Durán, Pdte. Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos: “Tenemos a las mejores personas, los mejores equipos, pero no estábamos preparados para la intencionalidad”

En conversación con El Agro, de radio Agricultura, el dirigente informó que “los incendios forestales ya sobrepasaron las más de 20 mil hectáreas en la Araucanía. Se combina con problema de seguridad, en el sur del Bío bío y en el norte de la Araucanía hay un problema para entrar. Es fundamental hablar de incendios rurales ( casi el 40 % son intencionales, en horas peak y múltiples focos). Tenemos las mejores personas, mejores equipos, tecnología de clase mundial, pero no estábamos preparados para la intencionalidad, para que nos recibieran con violencia física, amenazas, balazos, eso hace que la gente no trabaje tranquila”.

Daño

El incendio cerca de Navidad en Los Sauces, fue tremendo abarcó dos comunas, pero no sabemos dónde se originó. En ese incendio hubo afectación a casas, además, eso hace que los recursos se vayan a las casas y el incendio sigue creciendo. 12 mil há fueron los daños de ese incendio.

Bandas organizadas

Cuando nosotros vemos que hay 8 o 10 focos en lugares de difícil acceso es intencional. Casi no existen incendios naturales, el 99 % son causados por el hombre, y hay evidencias como fotos aéreas, grabaciones de drones, aeronave con impactos de bala, y denuncias de bomberos, periodistas, brigadistas.

Nosotros detectamos, por ejemplo, dos camionetas que fueron recorriendo diversas localidades. Alcanzaron a encender 10 predios con múltiples focos. Eso es evidencia concreta.

Intencionalidad

NO tengo respuesta. Creo que se trata de personas que no quieren el diálogo y tal vez sus intereses son el robo de la madera. Es una zona sonde hay cierto control territorial de ellos, donde las policías no tienen acceso. Hoy hay lugares donde no nos podemos desplazas tranquilos. Yo creo que estos grupos están relacionados con la violencia de la zona, y la gente nos pide ayuda. Tiene miedo de denunciar, de estar ahí.

Nosotros tenemos a las unidades desplegadas y sabemos llegar a los puntos de incendio, pero la policía no tiene fácil el acceso. En los días de incendio tuvimos 138 eventos donde requerimos apoyo adicional y en 80 de ellos no se pudo llegar.

30 30 30

Justo cuando se han dado estas condiciones ocurren los eventos masivos, de manera que no nos cabe la menor duda que hay una planificación detrás.

Estado de Excepción

Todos los gremios estamos muy contentos con el Estado de Emergencia. Sabemos que no es solución de largo plazo, pero a los que habitamos en la región nos da tranquilidad. Han bajado eventos de violencia, y se ha notado, además, una baja en los incendios intencionales.

Brigadistas

Su ánimo es increíble. De corazón quieren contribuir a que este tipo de catástrofe no existan. Nos piden la comunicación total con nuestros vecinos y autoridades. Hemos recibido ayuda del Ministerio del Interior y recursos, pero evidentemente no son suficientes.

Corma

Es una organización donde confluyen empresas, universidades, etc. Y dentro de eso, Corma coordina todos los recursos de las empresas asociadas: más de 3.350 personas, 60 aeronaves, logística, torres de observación, de casi 100 millones de dólares.

Ya estamos con números rojos, pero quiero que nos quedemos con imagen de esperanza: sin incendios y sin daño al medioambiente. Tanto Conaf como las empresas tienen programas propios que coordinan con nosotros, y la gente misma nos ayuda, con respeto.

Proyecciones

Vienen altas temperaturas, y hay que considerar que el 60 % de lo que se quemó en la Araucanía no son tierras productivas, sino vegetación nativa, el daño ambiental es gigante. La gente entonces se ha ido sensibilizando.