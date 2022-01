Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno: “El nuevo Código de aguas es LA LEY en materia de aguas”

El secretario de Estado conversó con El Agro, en radio Agricultura, y señaló que el nuevo Código de aguas es LA LEY en materia de aguas. Da la posibilidad a todos de tener una ley equitativa, justa, razonable, que de seguridad jurídica para las personas que ocupan el agua para producir.

“Se logró este tan anhelado acuerdo con una manera de trabajar muy profesional con todos los legisladores, sus asesores, con la colaboración de mucha gente y la buena disposición del Ejecutivo y todos los diputados y senadores, siempre penando en lo mejor para el país y pensando en una situación que tal vez sea la más crítica que hemos tenidos en toda nuestra historia en materia de escasez hídrica. Nunca ha sido más importante que ahora poder tener una ley que nos permita ser eficaz y eficiente en la respuesta a esta crisis y nunca ha sido más importante que enfrentarla todos juntos y no dispararnos entre nosotros, sino que luchar contra el verdadero culpable que es esta escasez hídrica.

Consumo humano

Siempre se ha privilegiado, la diferencia es que aquí se establece como un derecho, y lo hace exigible y establece quién tiene que cumplir con eso que es el Estado. Pero también establece qué es el consumo humano, porque no es solo la bebida, sino también establece los usos de saneamiento, de subsistencia.

Y también se define en los derechos de aprovechamiento, en las reservas, poder tener disponibilidad para entregar derechos para el futuro. SI bien es cierto el concepto ha estado siempre, en este caso lo escribe sobre piedra, lo hace operativo y específico para cada operación.

Derechos de propiedad

Los derechos que existen y también los que se regularicen en el plazo que establece la ley, todos ellos mantienen la condición que tenían hasta ahora: indefinidos en su tiempo. Pero hay que hacer incapié en la obligación que establece esta norma que es un cambio muy importante: obliga a las personas a tener inscritos sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces. Da un plazo dependiendo del tipo de derecho desde 18 meses para realizar el trámite hasta 5 años en algunos casos. Hoy es fundamental inscribir derechos en el CBR y en el Catastro Público de aguas.

Todos los derechos que existen y todos los que se regularicen son indefinidos en el tiempo ni requieren renovación, lo que sí quedan sujetos a todas las normas que tiene el Código, y que establecen incluso cuáles son las causales por las cuales pueden caducar: no inscribir derechos en el CBR y el no uso por más de 5 años (a pesar de haber pagado la patente).

Los nuevos derechos en general van a ser de 30 años con sistema de renovación automática si es que se está usando. El tema del uso es fundamental, si las personas lo usan pueden seguir usándolo permanentemente.

Bien nacional de uso público

De ahí se derivan las conclusiones mencionadas: si una persona tiene derechos y no los usa, debe devolverlos para que otra que sí los necesita haga uso de ellos.

Resguardo de los agricultores

1.- Inscribir en el CBR para lo cual la ley da plazo, dependiendo de la naturaleza de los mismos.

2.- El elemento clave para definir el uso son las obras, si es subterránea, tener el pozo, la bomba, si son superficiales, que el canal tenga conexión al río.

Subsecretaria del agua

La creación de algo que coordine todos los esfuerzos de todas las instituciones relacionadas con l agua que son 43, no existe actualmente. UN reciente estudio de la OCDE llegó a la conclusión que la institucionalidad chilena es la más dispersa y por lo tanto la menos efectiva en su acción. Entonces lo que se requiere es que el MOP se transforme en el Ministerio de obras públicas y Recursos Hídricos para poder coordinar todo este trabajo y eso es lo que estamos haciendo, juntando fuerzas, porque hoy el desafío es enorme de adaptarnos a algo en muy pocos años: un cambio de clima enorme y disponibilidad de gua diferente. Nosotros no tenemos en nuestra tradición legal que equivalga a lo que es la Agencia del Agua en Australia, independiente, de manera que lo que pesamos en el congreso es que una subsecretaria era lo más conveniente.

Campaña “Hay dos opciones”

La mayor arte del país vive en ciudades y uno abre una llave y hay agua, la gente no percibe la escasez, a diferencia de lo que sucede en los campos y áreas rurales. Queremos sensibilizar a la gente de eta escasez, porque hoy incluso el abastecimiento es ciudades es crítica. Por lo tanto, el aporte que pueda hacer una persona en lo que sea, nos permitirá que a nadie le fate el agua. Si no cuidamos el agua no la vamos a tener. Nunca ha habido menos aguas en nuestros ríos. Por eso que es importante todo lo que estamos haciendo frente a esta catástrofe climática pero todos tenemos que ser responsables de este recurso que es valiosísimo.