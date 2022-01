Jurel sorprende con aumento de 60% en exportaciones destinadas a África

Fue el director de Pro Chile en Biobío, Osvaldo Marinao, quien dio cuenta de signos de recuperación del sector exportador durante 2021, que cerró con un 21% más envíos que en 2020, aunque sin lograr aun los niveles pre pandemia.

Pero no sólo eso, Marinao destacó la aparición de nuevos productos y servicios que aunque de forma incipiente, se abren paso dentro de la clásica canasta exportadora regional, liderada por el sector forestal, según consigna Diario Concepción.

Efectivamente, Marinao sostuvo que dentro del panorama macro, destaca el jurel como un nuevo producto que está entrando firme a los mercados internacionales, con un notable aumento del 60% en los envíos respecto a 2020, lo que se explica por una mayor presencia del recurso, el interés de los mercados y ser un producto más económico que el salmón, y el que está siendo demandado hoy, principalmente, por África.

“Y se está innovando para no enviar el jurel entero, sino que fileteado o en conserva, lo que tiene un impacto directo en Biobío, ya que acá se produce el 80% de las conservas a nivel nacional”, recordó el director de Pro Chile, dando cuenta del interés del sector pesquero por darle un valor agregado a este producto, permitiendo así abrir nuevos mercados a futuro.

Sobre los servicios, Marinao informó que destacan también la aparición de exportación de desarrollo de software, servicios de ingeniería y algunas aplicaciones.

En este contexto, destacan las empresas locales Cicla 3D que exporta filamentos para la impresión, Genesys (software), e Isolcorch (revestimiento corcho proyectado para la construcción).

Cifras globales

“La Región del Biobío exportó durante el año 2021 un total de US $ 4.733 millones, lo que representa un aumento del 21% en comparación al año 2020”, informó Marinao.

Los principales sectores exportadores de la región el año 2021 fueron la Industria Forestal, que exportó US $ 3.161 millones. Los tres principales productos exportados fueron celulosa, madera aserrada o cepillada y tableros de madera.

Le sigue el sector Pesca y Acuicultura con envíos por US $ 609 millones. Los tres principales productos exportados fueron jurel, harinas de pescado y crustáceo y salmón y trucha.

Después están las Manufacturas, con envíos por US $ 564 millones y el sector Agropecuario, con US$ 351, los principales productos fueron hierro y acero, derivados del petróleo y materias primas de plástico.

Finalmente la región exportó US$ 34 millones en Minerales, principalmente carbón mineral; US$ 12 millones en Servicios y US$ 2 millones en Vinos.

Los principales mercados de destino de las exportaciones de Biobío fueron Estados Unidos (21% de participación), China (18%), Perú (8%), México (5%) y Corea del Sur (5%).