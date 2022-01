Manuel Otero asumió su segundo período como Director General del IICA

Con un fuerte respaldo de los ministros de Agricultura de las Américas y funcionarios internacionales, el argentino Manuel Otero asumió como Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para el período 2022-2026.

Se trata del segundo período consecutivo al frente del organismo especializado en desarrollo agropecuario y bienestar rural para el médico veterinario, cuya labor a favor de la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios del continente fue destacada por la gran cantidad de autoridades presentes, representantes de todos los países de las Américas.

La ceremonia se realizó en la sede central del IICA, en San José, Costa Rica, en la que la mayoría de los funcionarios tomaron parte en forma virtual debido a la situación sanitaria creada por la pandemia de Covid-19.

Entre quienes hicieron uso de la palabra y destacaron el rol institucional que cumple el IICA frente a los desafíos que enfrenta la producción alimentaria en la región y en el mundo estuvieron el secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA), Luis Almagro; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós; la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil y presidenta de la Junta Interamericana de Agricultura (JIA), Tereza Cristina; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, Julián Domínguez; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México, Víctor Villalobos; el ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay y presidente del Comité Ejecutivo del IICA, Santiago Bertoni; el ministro de Agricultura de San Vicente y las Granadinas, Saboto Caesar; y el ministro de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, Renato Alvarado.

También fueron oradores el Subdirector Ejecutivo del Fondo Verde del Clima, Javier Manzanares; el ex presidente de República Dominicana y embajador de Buena Voluntad del IICA, Hipólito Mejía; el ministro de Agricultura de Guyana, Zulfikar Mustapha; el secretario de Agricultura y Ganadería de Honduras, Mauricio Guevara y el ministro Agropecuario de Nicaragua, Edward Centeno.

A la ceremonia asistieron además embajadores de los Estados Miembros del IICA en Costa Rica, jefes de misión de organismos internacionales con sede en el país centroamericano, representantes del sector privado, miembros de instituciones académicas y representantes de la prensa nacional e internacional.

Como parte de la ceremonia, tres destacadas mujeres americanas, la ganadera y filántropa suizo-paraguaya Maris Llorens, y las científicas Raquel Chan, de Argentina, y Gabriela Olmedo, de México, fueron distinguidas por el IICA por sus extensas contribuciones con la producción de alimentos y el bienestar en los territorios rurales, el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios de las Américas.

“La gran capacidad de coordinación de Otero sirvió para avanzar temas fundamentales para la agricultura en el Hemisferio. Esperamos que el IICA continúe apoyando a los países para proteger la agricultura y el comercio libre y justo. La agricultura tiene un papel fundamental para generar ingresos y empleo y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. El IICA es la Casa de la Agricultura de las Américas y los países contamos con usted”, dijo la ministra Tereza Cristina, al tomar juramento a Otero, quien lo hizo acompañado por dos de sus pequeñas nietas, Catalina y Sofía.

Ministros ponderan institución moderna al servicio de los países

Desde Argentina, el ministro Julián Domínguez destacó el liderazgo del IICA como una institución moderna al servicio de los países de las Américas. “No sabemos cómo vamos a salir en la post pandemia, pero sí sabemos que el mundo no será el mismo. Nuestra agenda tendrá que repensarse. Sólo el trabajo conjunto mejorará nuestros sistemas de producción y Manuel es la persona indicada para estar el frente”, agregó Domínguez, quien transmitió un especial saludo al Director General del presidente argentino, Alberto Fernández.

La tarea del IICA a favor del fortalecimiento del multilateralismo regional, de la cooperación entre países y de la búsqueda de soluciones para el sector agropecuaria fue puesta en primer plano por el Secretario General de la OEA.

“La agricultura es mucho más que una actividad económica esencial, porque también es un medio de vida y de cuidado del medio ambiente, es educación y es seguridad alimentaria. Tenemos la necesidad de producir más y mejor, porque eso será parte de nuestro salto al desarrollo. Otero asumió con extraordinaria eficacia es compromiso”, dijo Almagro.

“El IICA –agregó el diplomático uruguayo- es un instrumento fundamental desde una perspectiva de desarrollo para la recuperación pos Covid-19 y para alcanzar las mejores sociedades a las que aspiramos todos”.

El canciller costarricense reconoció el trabajo con visión de futuro de Manuel Otero. “El IICA, con su conducción, impulsó una mayor cooperación entre los Estados Miembros, asegurando el avance de la agricultura como actividad vital para la seguridad alimentaria, la paz social, la sostenibilidad de los territorios rurales y el respeto a los derechos humanos de agricultores y agricultoras que nos permitirá reencontrarnos con un futuro mejor”, afirmó Solano Quirós.

Por su lado, el ministro Saboto enfatizó que en los últimos años el IICA aportó soluciones a San Vicente y las Granadinas y otras naciones insulares del Caribe y se manifestó “seguro de que continuará siendo una parte crucial y necesaria para seguir mejorando la agricultura en todo el Hemisferio”.

El ministro nicaragüense, Edward Centeno, felicitó a Otero y exhortó a la construcción una agricultura “que produzca alimentos de calidad, accesibles para todas las familias, con mercados más justos para que haya una retribución adecuada para aquellos que día a día se sacrifican para alimentar a la humanidad”.

En representación del cuerpo de Embajadores de Buena Voluntad del IICA, el ex presidente de República Dominicana Hipólito Mejía felicitó a Otero y habló del dramático escenario que enfrentan América Latina y el Caribe debido a la mayor pobreza y desigualdad que generó la pandemia. “La agricultura es vital para la seguridad alimentaria, la generación de divisas, las exportaciones y la conservación del ambiente y los recursos naturales. Para transformar los desafíos en oportunidades necesitamos cooperación y solidaridad”, sostuvo.

“La gestión de Manuel Otero se ha caracterizado por armonizar los diferentes intereses de los países y eso se ha traducido en que la región ha podido participar en los distintos foros internacionales de negociación con una posición fuerte del bloque”, destacó, a su turno, el ministro Bertoni.

El secretario Villalobos, también Director Emérito del IICA, expresó el apoyo de México al trabajo del IICA por la sostenibilidad de la agricultura de las Américas y puso el énfasis en los desafíos del momento: “El comienzo de este año 2022 no ha sido fácil para el mundo, como no lo han sido los últimos dos años. No obstante, quienes formamos parte del sector agroalimentario esperamos que continúe con el compromiso y el comportamiento positivo que se ha venido desarrollando durante esta crisis”.

Sistemas agroalimentarios son claves para enfrentar los impactos de la pandemia

También las dramáticas consecuencias sociales y económicas de la pandemia fueron destacadas por el ministro guyanés, Zulfikar Mustapha, quien afirmó que, “conforme continúa la pandemia, nuestras economías siguen enfrentando desafíos y por ende tenemos que adaptarnos. Debemos consolidar los progresos de los últimos cuatro años y abordar proyectos para el desarrollo social”.

Desde Honduras, el secretario Guevara valoró que el equipo del IICA dio una gran ayuda al país centroamericano para sacar adelante al sector agroalimentario del país centroamericano en situaciones difíciles, como se dieron por los efectos de violentos huracanes.

El ministro costarricense Alvarado, en tanto, ponderó a Otero “como una persona comprometida con la agricultura y con los hombres y mujeres del campo que día a día trabajan para darle de comer a la gente”.

“Necesitamos garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos y asegurar un precio justo por el esfuerzo que hacen los agricultores, de manera que no sean sacrificados a los medios de comercialización Es tiempo de abrir los ojos hacia los productores, para garantizarles una vida digna y un bienestar”, enfatizó Alvarado.

En su discurso de toma de posesión, Otero expresó su emoción por asumir un nuevo período de cuatro años al frente de una institución como el IICA, que hoy se proyecta hacia el futuro.

“Desde ese primer día, y con un claro liderazgo de los países que integran el IICA, buscamos que nuestro agro y los territorios rurales sean vistos como activos estratégicos de los países de nuestra América, una región que cuenta con un enorme potencial para contribuir a la solución de las crisis regionales y globales que nos impactan”, dijo.

El Director General hizo un repaso de las transformaciones puestas en marcha en su primer período, que ahora buscará consolidar.

Algunas de ellas son la optimización de los recursos financieros, la creación de una plataforma de gestión del conocimiento que retroalimenta y amplifica las acciones de cooperación técnica, el incremento de las alianzas estratégicas y la puesta en marcha de un campus virtual desde el cual el Instituto desarrolla capacidades para formar los recursos humanos que van a transformar los sistemas agroalimentarios de la región.

Otero agradeció el apoyo “inspirador” de los ministros de Agricultura, al que consideró especialmente necesario en el contexto de la pandemia, que ha generado más pobreza e inseguridad, sobre todo en perjuicio de los sectores más vulnerables. “Solo saldremos –sostuvo- reconociendo que nuestros sistemas agroalimentarios son un eje estratégico clave para impulsar procesos sostenibles de generación de empleo, progreso y paz social”.

Otero destacó como un hito el documento de 16 mensajes acerca de la transformación de la agricultura que los países de las Américas, con la coordinación del IICA, consensuaron de cara a la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, desarrollada en septiembre pasado.

Ese documento expresa la visión de que sin producción agropecuaria no hay materias primas para transformar en alimentos y de que la agricultura es una actividad fundamental para erradicar la pobreza, impulsar el desarrollo rural y proteger el medio ambiente.

“Reafirmó el compromiso –dijo Otero- de trabajar incansablemente para que el IICA se consolide como la gran institución de cooperación técnica que desde la región mira al mundo, proveyendo un portafolio de proyectos con impacto y puestos al servicio de los ministerios de Agricultura”.

Por esa razón, anunció el lanzamiento del observatorio de políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, que será coordinado desde el IICA junto a una red de universidades y organismos internacionales comprometidos con este tema.

El Director General del IICA, finalmente, destacó la oportunidad y la responsabilidad que tiene el continente en tiempo de crisis e incertidumbre global: “Expreso la firme convicción de que el continente americano está llamado a ser garante de la seguridad alimentaria, nutricional y ambiental de nuestro planeta. Solo con nuestra participación y compromiso se podrá lograr este objetivo de alcance mundial”.