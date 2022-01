ProChile se enfocará en la digitalización y la sustentabilidad de los envíos durante el 2022

Jorge O’Ryan destacó los positivos resultados que impulsó el servicio en 2021 con envíos récords por US$ 89.950 millones, un 32% más que en 2020.

Tras registrar envíos récord en 2021, ProChile se apronta para enfrentar un 2022 marcado por la incertidumbre económica. Sin embargo, el director general del servicio, Jorge O’Ryan, es optimista y asegura que el trabajo que se ha realizado en la entidad en los últimos tres años ayudará al país a mantener las exportaciones al alza.

‘Ha habido un cambio de mentalidad en ProChile. Antes el servicio se conocía por la organización de las ferias internacionales y las misiones comerciales, pero hoy estamos mucho más focalizados con menos actividad de la que hacíamos antes, pero todo digitalizado y virtual’, afirma. O’Ryan destaca que la digitalización de ProChile ha sido clave para enfrentar la pandemia y que será uno de los aspectos que seguirán trabajando este año. ‘Nuestra formación digital es fundamental. Esto tiene que ver con el comercio electrónico en poner en contacto en 72 horas a importadores con exportadores a través de un clic. A diferencia de otras agencias, nosotros ya estamos absolutamente a caballo en este tema’, sostiene. En tanto, uno de los temas clave para ProChile este año —cuenta O’Ryan— será la sostenibilidad. ‘Tuvimos la visión de trabajar todo lo que es el área de sostenibilidad porque hoy día no basta con tener productos y servicios que sean buenos en precio y calidad también tienen que ser sostenibles’, asegura.

Y agrega que el servicio ha estado en un proceso de diseñar y lanzar su primera política de sostenibilidad al 2030. O’Ryan detalla que este documento es el marco general sobre el cual la institución busca avanzar internamente en materias de sostenibilidad, así como también potenciar un ecosistema internacional que favorezca un comercio más responsable y consciente con el medio ambiente y las comunidades, para posicionar a Chile como un aliado estratégico y competitivo en la transición hacia un desarrollo sostenible. ‘Para nosotros el 2022 quizás sea más sencillo porque tenemos una base muy fuerte (…) creo que tenemos una ventaja respecto de muchos países con los que competimos directamente y que estamos en buen pie’, manifiesta. Sobre nuevos planes, el director general de ProChile dice que están evaluando el desempeño de las oficinas comerciales y las oportunidades comerciales para nuevas aperturas.

Buen desempeño

En cuanto a 2021 Jorge O’Ryan hace un buen balance. Según el servicio, en base a información de Aduanas, el año pasado las exportaciones totalizaron US$ 89.950 millones, un 32% más que en 2020, siendo el mayor monto en envíos jamás registrado en nuestro país. Mientras que los embarques no cobre alcanzaron su mayor monto desde que se tiene registro con US$ 38.816 millones, lo que significó un 18% más que en 2020. ‘Los resultados hablan por sí solos’, dice el director general de ProChile. ‘En estos tres años hemos hecho una verdadera reestructuración y modernización del servicio basada en objetivos y resultados’, agrega.

En detalle, los subsectores que impulsaron el crecimiento de los envíos no cobre visto durante el año anterior fueron el hierro, cuyas exportaciones subieron un 65,8% en comparación con 2020; el salmón y la trucha con US$ 5.225 millones —un 18,2% más que en 2020—; los embarques de cerezas, que avanzaron un 43,4% con US$ 1.773 millones; y el molibdeno con US$ 1.609 millones. Mientras que en los mercados, el que más aumentó fue Estados Unidos: a este destino se exportaron productos no cobre por US$ 8.266 millones, un 25,7% más que en 2020. Le siguió China, donde los embarques subieron un 20% con US$ 8.291 millones; y luego Brasil con US$ 2.382 millones, creciendo un 43,9%. Por otro lado, el año pasado ProChile trabajó con 5.600 empresas a nivel nacional, representando un aumento de 21,5% respecto a 2020. En total los beneficiarios de ProChile despacharon US$ 30.894 millones en 2021, un 52% más que los envíos registrados en el año antepasado. Asimismo, los empleos generados por los beneficiarios fueron 551.794 en 2021, un 43% más que el año anterior.

Además de los buenos resultados, O’Ryan destaca el trabajo que ha hecho el servicio en áreas como la sostenibilidad y tecnología e innovación. ‘Hemos aumentado las exportaciones de una forma impresionante, pero además hemos entregado herramientas para competir internacionalmente. Tuvimos la visión de crear el departamento de comercio electrónico hace tres años’, explica. En octubre del año pasado la agencia lanzó el ProChile Global X en Munich, un programa de internacionalización de la innovación chilena en Europa. O’Ryan cuenta que gracias a la iniciativa a la fecha se han apoyado a 39 empresas para seis mercados (Alemania, España, Portugal, Reino Unido, Francia y Benelux). ‘Hemos realizado dos eventos internacionales donde vimos la oportunidad de posicionar a Chile como fuente de soluciones innovadoras’, indica O’Ryan.