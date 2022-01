Gobernador de La Araucanía confirma que aún no hay detenidos por las muertes en Macrozona: “Hay un Estado que ha fallado”.

Luciano Rivas se dirigió al Presidente electo, Gabriel Boric, asegurando que tendrá un gran desafío para resolver el conflicto en la zona y que deberá escuchar las necesidades de la ciudadanía.

Ante los hechos de violencia registrados el día de ayer en la Macrozona Sur, los cuales culminaron con dos personas fallecidas, el gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas confirmó que aún no hay detenidos por los ataques y que es muy probable que nuevamente los responsables queden “impunes”. A su juicio, el Presidente electo, tendrá un gran desafío para resolver los conflictos en la zona.

“Es una situación muy compleja, hasta el momento no tengo información de detenidos, entiendo que las diligencias se están llevando a cabo, pero lamentablemente esto, para quienes somos de la región, no nos queda otra visión de que esto nuevamente termine con una querella contra quienes son responsables y con pocas probabilidades de que se pueda detener a las personas que están detrás de estos atentados”, lamentó la autoridad.

En ese sentido, el gobernador manifestó en Radio Universo que las medidas aplicadas actualmente no han estado a la altura de los hechos de violencia, pues “el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, probablemente terminará siendo uno de los más violentos que han existido”, por lo que el conflicto en la Macrozona Sur será un gran desafío “para Gabriel Boric que viene entrando”.

Sin embargo, Rivas aclaró que “no sólo es responsabilidad de un gobierno y un Parlamento que no ha estado a la altura, por supuesto que cuando vemos que hay tan pocos condenados con lo difícil que es poder detener a alguien, también hay un tema con el Poder Judicial. Hay un Estado que ha fallado con La Araucanía y también con la provincia de Arauco”. Con respecto al diálogo que han intentado establecer las distintas autoridades, tanto del gobierno central como el regional, el gobernador aseguró que siempre han establecido la opción de conversar con quienes manifiestan las diversas demandas, pero comentó que “con gente que es capaz de emboscar a un agricultor y dispararle en la cabeza, creo que es bastante difícil avanzar”. Pese a ello, apeló a que “hay que separar los temas.

Hay demandas legítimas del mundo Mapuche, pero lo que vemos hoy día es terrorismo inaceptable”. Y, en ese sentido se refirió a Gabriel Boric, señalando que “debe escuchar lo que la gente de La Araucanía está diciendo”, a pesar a no haber ganado las elecciones en la región. No obstante, reiteró que conversar con personas que tienen “un arma sobre la mesa”, es muy difícil: “Aquí tenemos que llamar a dialogar a quienes quieran dialogar, pero sobre todo a personas que deben deponer las armas (…) no nos perdamos con la representatividad, aquí hay grupos violentos que son los que llevan los atentados, pero la gran mayoría del mundo Mapuche son personas trabajadoras. Y creo que el Presidente Boric puede entender eso”, planteó Rivas.

