Insulza: “Soy partidario del TPP-11, pero no de llevar la discusión apresuradamente para que se pierda”

“Yo prefiero explicarle a un ministro australiano o tailandés por qué no hemos aprobado todavía el TPP-11, a explicarle el por qué se rechazó, si nosotros hemos sido promotores de los acuerdos de libre comercio de todo el Asia-Pacífico”, declaró el senador y excanciller.

El senador del Partido Socialista (PS) José Miguel Insulza reiteró su posición de aprobar el TPP-11, aunque llamó a tomar la discusión con calma para lograr su apoyo transversal.

En entrevista con CNN Chile, el parlamentario dio sus razones para apoyar el proyecto, argumentando que la región necesita acuerdos internacionales.

“El mundo está cambiando muy aceleradamente. Ahí está lo de China y Rusia, surgen potencias cada vez más fuertes. La realidad mundial se va configurando de manera distinta y Latinoamérica está bastante fraccionada. Yo haría un gran esfuerzo para conciliar acuerdos entre los países de América del Sur para una acción en conjunto”, comenzó relatando el senador.

Consultado si es que seguía a favor del polémico TPP-11, Insulza expresó estar a favor de su aprobación, pero llamó a no apurar la discusión.

“Yo siempre he sido partidario de aprobar el TPP-11. De lo que no soy partidario es de llevar la discusión apresuradamente para que se pierda”, afirmó el histórico PS.

“Una de las grandes conquistas que hemos alcanzado en política exterior durante los últimos 20 años es la relación Asia-Pacífico. Esa relación tiene muchas dimensiones, muchos acuerdos y muchos convenios”, agregó.

“Yo prefiero explicarle a un ministro australiano o tailandés por qué no hemos aprobado todavía el TPP-11, a explicarle el por qué se rechazó, si nosotros hemos sido promotores de los acuerdos de libre comercio de todo el Asia-Pacífico”, continuó.

En este sentido, el también excanciller aseguró que se debe trabajar en lograr consensos antes de votarlo.

“Yo soy partidario de aprobarlo. Si me piden votarlo yo lo voto, pero francamente yo trataría de lograr mayores consensos antes de correr el riesgo”, sentenció.

Fuente: The Clinic