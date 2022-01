100% hecho de plantas: los avances del packaging eco friendly en Chile

El consumo sustentable ha ganado terreno en Chile y Latinoamérica durante este último tiempo. Actualmente en Chile se reciclan poco más de 83.000 toneladas de plástico al año, equivalente al 8,5% de los plásticos que se consumen en el país.

Por otro lado, el consumo de alimentos delivery ha crecido sobre 200% en el último año según la CNC y ha hecho crecer el desperdicio de envases de un sólo uso, siendo muchos de ellos no sostenibles. En la actualidad son muchos los restaurantes y deliverys que están preocupados por generar una cultura verde y entregar soluciones eco amigables a sus consumidores. Hoy se pueden encontrar nuevas alternativas de empaques amigables elaborados en base a distintas materias primas renovables y libres de plásticos.

En este contexto, Empaque Sustentable, la empresa que abastece a un sin fin de restaurantes alrededor de todo Chile, en su constante compromiso por entregar soluciones amigables a través de la innovación en nuevos diseños de packaging, este 2022 propone al rubro gastronómico empaques cada vez más rupturistas con foco en la practicidad – cajas para almuerzo en el escritorio, envases de delivery que sirven de platos, vasos biodegradables hechos a partir de plantas y materia orgánica, y distintos formatos que convierten al empaque que se recibe en casa en una propuesta sustentable de más de un sólo uso y reciclable o compostable.

Dentro de las distintas apuestas que empaque sustentable presenta a la industria del delivery, son:

Cajas de alimentación ecológicas multiuso que forman una bandeja

Fabricadas con materias primas certificadas que pueden ser recicladas y compostadas, estas cajas se adaptan a la ocasión de consumo. Son elegantes y cómodas, ideales para enviar platos de comida, sándwiches o ensaladas, con líquidos fríos o calientes. Sumamente versátiles, sirven para despacho de alimentos y consumo en el local. Empaque Sustentable ofrece también diseño y personalización de las cajas.

Por otro lado, son fabricadas a partir de pulpa de papel certificada PEFC y certificadas biodegradables, convirtiéndose en una excelente apuesta por la ecología y la sostenibilidad. Varias empresas han apostado por esta opción de diseño sustentable creando alianzas con Empaque Sustentable, como Juan Valdés.

Packaging cero Plástico 100% Hecho de Plantas y Transparentes

Los envases de ácido poliláctico (PLA) para validar su atributo, son compostables y generan cero desechos, tienen una presentación perfecta para ensaladas frías, bebidas y jugos, y postres.

Esta categoría de productos es altamente innovadora en el mercado Chileno y son de gran calidad al utilizar PLA patentado de la empresa Norte Americana Natureworks®. Este tipo de packaging hecho 100% de plantas tiene la particularidad que se convierte en un recurso para un futuro circular, esto dado que se pueden compostar industrialmente y convertir el sustrato resultante en fertilizante para uso agrícola garantizando que estará libre de micro plástico y no será toxico para uso agrícola. Una de las empresas que los trabaja es la reconocida empresa FORK.

Cajas de sandwiches que permiten transformar su diseño en platos y disminuir la huella de Agua

El eco packaging sostenible, es una práctica que busca elaborar envases para alimentos atendiendo a criterios de funcionalidad y optimizando los recursos, por esto la Caja Burger Plato con Barrera, impermeable, certificada y compostable, permite que al sacar la tapa este se pueda extender para quedar como un plato, donde puedes consumir directamente tu comida y agregar tus salsas favoritas.

Estas cajas están fabricadas con un material compostable, para usar y reciclar (sin restos de comida), o compostar de forma domestica al estar certificadas BPI y Home Compost. El impacto de esta Caja-Plato esta en que, al utilizar el envase para consumir el producto, estamos dando un segundo uso al empaque y eliminando el uso de loza que debe ser lavada con agua y detergente. ¡Si ya utilizaremos una caja como envase, que sea una súper caja plato!

Vasos #plantbased Sin Plástico

Los vasos ecológicos de papel sustentable utilizan una barrera impermeable hecha de plantas en remplazo del Polietileno (PE) que se utiliza en el famoso “POLIPAPEL”. Estos Vasos #plantbased son ideales para el café, té y todos los bebestibles calientes y sopas para llevar. Este tipo de envases también son ideales para el control de porciones de papas o bocadillos fritos, no tiene ningún elemento de plástico pues es en base a plantas que pueden llegar a descomponerse en tan solo 52 semanas en un compostaje industrial.

Cajas para Comida Rápida y Hamburguesas fabricadas con Caña de Azúcar

100% hechas de Plantas y no de plástico, etas cajas son ideales para remplazar el plumavit (PS) y cumplir con la Ley de Plásticos de Uso Único. Esta línea de Pulpa Caña de Azúcar se adapta a la ocasión de consumo, son elegantes y cómodas ideales para sándwiches, comidas fritas, ensaladas y pastelería. No mantiene condensación por lo que la comida caliente se mantiene crujiente y son muy prácticas porque cuentan con un cierre ideal con solapas para los envasados que incluyan alimentos aceitosos no sufran un accidente. Tienen un precio muy accesible y múltiples usos para el delivery de tu negocio.

Por otro lado, son fabricadas a partir del residuo industrial de la caña de azúcar (el bagazo) y son 100% biodegradables y libres de plástico. Son una excelente apuesta por la ecología y la sostenibilidad. Ideales para PYMES que están apostando por el delivery y quieren un producto simple, multifuncional y que sea sustentable acorde a la nueva Ley de Plásticos de Uso Único.

Empaque Sustentable tiene una gran línea de cajas de alimentación ecológicas, vasos, cubiertos y bolsas que juegan que con la practicidad del consumo, pues disponen de diseños atractivos y una constante innovación en su oferta de productos libres de plástico.

Además, Empaque Sustentable esta 100% comprometido con la eliminación del plástico de uso único de los envases para alimentos creando impacto positivo junto a sus clientes. Este compromiso con el cuidado del planeta les ha permitido eliminar más de 330 Toneladas de Plástico de Uso Único en Chile y eliminar más de 46 millones de Bolsas Plásticas de Uso Único en Chile, Perú y Colombia.

Para este 2022 buscan duplicar el impacto y llegar a mas clientes en Chile y Latino América.

Todos estos productos los puedes encontrar en la pagina web https://www.empaquesustentable.com/ , revisar las redes sociales @empaquesustentable y comunicarte directamente con ellos para desarrollos de marca al +569-33036255 (tel/whatsapp).