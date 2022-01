Un presupuesto regional histórico de $ 2.756 millones tendrá Indap en Coquimbo

Desde el 2019 que el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) está teniendo en su línea de Riego un presupuesto mayor respecto a cada año anterior. Con ello se busca que sus usuarios enfrenten la escasez hídrica con inversiones encaminadas a optimizar y aprovechar de mejor manera el agua disponible.

Este año en la región de Coquimbo la institución cuenta con más de $ 2.756 millones, lo que significa un 30% de incremento respecto al 2021 y que a su vez representan los recursos más altos en toda su historia. De esta manera se podrá financiar un mayor número de proyectos de riego intrapredial, obras asociativas, impermeabilización de canales y estanques, energía renovable no convencional, entre otros.

Para dar a conocer esta importante información, el ​director regional de INDAP, José Sepúlveda, junto al Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, visitaron al productor de hortalizas Wilson González del sector El Rosario, en la comuna de La Serena, quien gracias al servicio del agro tiene un estanque acumulador impermeabilizado y un sistema de riego por goteo.

El pequeño agricultor señaló que ha logrado mejorar considerablemente la eficiencia del recurso hídrico y puntualizó que “el proyecto que tengo es muy bueno, me ha servido bastante y es una economía tremenda de agua gracias al riego tecnificado. Estoy feliz con lo que me ha entregado INDAP y lo he aprovechado bien, se han portado un siete con los campesinos. Además, con la visita del Seremi y del Director Regional mucho mejor”.

Oferta Programática

Ya son 13 años de sequía que vive gran parte de Chile y en especial la región de Coquimbo, zona que actualmente presenta un déficit hídrico del 83%, de acuerdo a datos de la Dirección General de Aguas (DGA). El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está impulsando el denominado Plan Sequía que tiene entre sus ejes de acción el uso de agua desalada, tecnificación de riego para la producción de alimentos, agua potable rural y el uso eficiente en ciudades, entre otras acciones.

El ​director regional de INDAP Coquimbo, José Sepúlveda, sostuvo que las acciones que se ejecutan a través de la línea presupuestaria de Riego “es un apoyo potente y que demuestra lo importante que es para nuestra institución mejorar la tecnificación y la eficiencia en los sistemas de regadío. Esto viene a complementar el trabajo que ha estado realizando nuestro Gobierno mediante planes y campañas enfocadas en mitigar los efectos provocados por tantos años con falta de precipitaciones”. Además, hizo un llamado a que los usuarios “se informen de la oferta programática que tenemos y vean cuál se acomoda más a sus requerimientos, y que también conozcan los plazos de postulación y requisitos necesarios”.

Asimismo, el Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, recalcó que para el ministerio, INDAP es uno de sus servicios más preponderantes “ya que atiende a un significativo número de productores agropecuarios, los que en nuestra región superan a los 8 mil. Por eso, el que se focalicen esfuerzos en un tema clave para el desarrollo del Mundo Rural como es el riego demuestra el compromiso que existe por entregar las mejores herramientas para enfrentar la escasez hídrica con inversiones estructurales”.

INDAP tiene a disposición de sus usuarios el Programa de Obras Menores de Riego (PROM), el Programa de Riego Intrapredial (PRI), el Programa de Riego Asociativo (PRA), el Programa de Estudios de Riego y Drenaje y el Bono Legal de Aguas (BLA). Además, actualmente a nivel nacional inició un proceso de modernización de dichos programas para adaptarlos a los nuevos escenarios que demandan continuas actualizaciones y reorientaciones.