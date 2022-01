Alejandro Vergara, abogado experto en derechos de agua y académico de la UC: “El Código de Aguas no está dirigido a enfrentar la sequía extrema ni el cambio climático, pero sin duda tiene elementos que pueden ayudar a ello”

En conversación con El Agro, el abogado experto, señaló que “ se termina tramitación de un proyecto de ley que hace 11 años de veía muy peligroso para la titularidad de los agricultores, y por otra parte, es un triunfo democrático, pues se aprueba en ambas cámaras casi por unanimidad. Ello implica que antes debe haber existido una serie de acuerdos, conversaciones, etc. “

“Está en la mente de todos la existencia de una sequía muy profunda fruto del cambio climático, pero la reforma va más allá del Cambio climático, y no solo están dirigidas a ese punto, sino a crear herramientas para enfrentar el tema de las aguas, entre ellas el cambio climático”, agregó.

Vergara indicó que si hubiera sido aprobada antes podríamos haber tenido una definición del derecho al agua como derecho humano, y por lo tanto no tendría que estar definiéndose recién en la convención constituyente. Y recordó que “este instrumento no está dirigido a enfrentar la sequía extrema ni el cambio climático, pero sin duda tiene instrumentos que pueden ayudar a ello”.

A su juicio, los derechos de agua en manos de los agricultores no estuvieron en gran incertidumbre. Se establecieron algunas caducidades, pero en forma excepcional, porque actualmente solo ocurre por el no uso o no construcción de obras. “Ya se puede respirar profundo porque la reforma no llegó a ser tan profunda como en un principio se pretendió o se pudo haber llegado”.

Dijo que “fue muy discutido hasta el último día lo del plazo indefinido los derechos de aprovechamiento de agua, y se definió lo siguiente: hoy todos los derechos actuales van a continuar en la condición de derechos indefinidos, salvo dos causales de caducidad, pero que son muy difíciles en el caso de los agricultores: el caso de no uso, o no construcción de obras para su aprovechamiento”.

Propiedad o titularidad

La propiedad en sí misma produce gran seguridad y certeza, y todos queremos ser propietarios porque tenemos una especie de trauma histórico que se dio con la reforma agraria a fines de los años 60, donde se afectó mucho a la tierra agrícola y a sus aguas. Pero eso ha ido cambiando y hay otras titularidades que dan la misma certeza. Por ej, se da también en el ámbito minero.

Uno de los objetivos del proyecto inicial fue eliminar de raíz todo lo referente a propiedad sobre los derechos y entregar a los titulares un mero uso y goce de las aguas, y se zanjó eliminando la referencia a la propiedad pero manteniendo la calidad de derecho real sobre los derechos de agua. Lo importante es que los derechos quedaron a salvo.

Inscripción en Conservador de bienes raíces

Hay diferentes tipos de derechos. Hay algunos que los otorga la autoridad, la DGA, pero hay otros que son de la costumbres y usos consuetudinarios y de esos hay muchos inscritos en muy pocas ocasiones. Esos derechos deben regularizarse e inscribirse en el Conservador para lo cual hay 5 años de plazo. El problema es determinar qué pasa y transcurren esos 5 años y no han iniciado inscripción, quedan en una situación compleja: no los van a caducar, pero se podría establecer una extinción. Lo mejor es ser obediente.

Recomendaciones

Organizarse bien y hacerlo colectivamente lo más pronto posible. Los titulares además pueden tener sus propios problemas y por lo tanto preocuparse rápidamente.

La DGA a partir de esta reforma va a ostentar potestades nuevas, algunas referidas al destino del derecho al agua, protección de medioambiente, o en la misma fiscalización. Lo relevante es que las pueda llevar adelante con prontitud y eficacia, sin afectar atribuciones de los usuarios y juntas de vigilancia u organizaciones de usuarios.

Esta ley tiene por objeto enfrentar algunos usos de las aguas, como el consumo humano y la que se va a usar para el cambio climático, pero al mismo tiempo tiene varios desafíos como enfrentar algunas regulaciones como: se termina con inscripciones de las organizaciones de usuario en el Conservador de Bienes Raíces y eso se traslada a la DGA.

La mejor recomendación es informarse bien.