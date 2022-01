Maisa Rojas, nueva ministra de Medioambiente: “La planta desaladora puede ser una solución, pero tiene impacto ecológico”

Estaba en Puerto Natales cuando la llamó Gabriel Boric para invitarla al gabinete.

Maisa Rojas (49) acababa de terminar un taller de educación ambiental para jóvenes en Puerto Natales. De regreso a su hotel recibió una llamada de un número desconocido. ‘Casi no contesto porque pensé que me iban a vender algo’, cuenta. Era el presidente electo Gabriel Boric invitándola a ser parte del gabinete. ‘Fue súper emocionante. Confieso que si pensé que me iban a llamar, iba a ser para Ciencia porque esa es el área que me siento más cómoda.

Entonces cuando me dijo Medio Ambiente fue una sorpresa y no fue tan fácil decir que sí, porque Medio Ambiente es harto más que Cambio Climático, que es el tema que manejo bien y donde me siento cómoda’. Maisa Rojas es doctora en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Oxford; es académica del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 (https://bit.ly/3nWjPtT).

‘He pasado los últimos tres años levantando evidencia y haciendo recomendaciones a los tomadores de decisiones y haciendo que esas recomendaciones se tomen en consideración. Ahora doy el salto a la otra parte, voy a poder implementarlas. Es un lindo desafío’. Maisa Rojas explica que el cambio climático se enfrenta de dos maneras: las causas, a través de la mitigación y, al mismo tiempo, las consecuencias.

‘La sequía es una manifestación más aguda del cambio climático en Chile. Es muy complejo porque hay al menos 40 instituciones con respecto al agua. No hay que ser experto para darse cuenta de que es un caos. No hay una solución única. Pero sí, hay ideas de cómo resolver la urgencia’, aclara. Expresa una responsabilidad para las chilenas y chilenos que no tienen acceso al agua, que se abastecen por camiones aljibes.

‘Me tengo que hacer cargo de esa realidad y avanzar. Las expectativas son muy altas, probablemente no tengo espacio de maniobra porque es muy complejo, pero tengo que poner muchas energías en resolverlo’. En su opinión, el diálogo entre personas y entidades, es la solución. ‘Aunque no tengamos una institucionalidad resuelta, espero que nos sentemos a tomar las decisiones en las distintas cuencas’, agrega.

‘No creamos que vamos a resolver esto poniendo una planta desaladora porque lo que estamos viendo es que hay proyectos que no están bien coordinados, que no hay regulación. La planta desaladora puede ser una solución, pero también tiene impacto ecológico, la salmuera que es el producto que queda no es inocuo’, advierte. Lo que hizo que Maisa dijera que sí a la invitación a ser la nueva Ministra del Medio Ambiente, fue el enfoque del Gobierno, que Boric la invitó porque ‘la transición al cambio climático tiene que ser una transición justa

Ley de Cambio Climático

Otro pilar fundamental de su gestión será lograr la aprobación de una ley que logre que el cambio climático sea transversal al Estado con instrumentos de fiscalización y de medición. ‘Con la ley, el ministerio del Medio Ambiente podrá exigir a los otros ministerios qué medidas están implementando, cómo están funcionando. Vamos a poder monitorear lo que está ocurriendo, para ver resultados en los próximos cuatro años’, aclara. La colaboración de todos los ministerios será fundamental en esta tarea.

‘Es bien sistémico, lo que estamos hablando es de cambiar al país y eso es lo que vamos a estar haciendo los próximos 30 años’, asegura. Sabe que el ministerio es mucho más que el cambio climático y se dedicará estas semanas a entender cuáles son los desafíos en las otras áreas. ‘Por ejemplo, llevamos más de una década tratando de aprobar un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas en el Congreso. Ese es un tema que me comprometo a hacer todo para sacar adelante’, dice.