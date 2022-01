CMPC obtuvo el año pasado su utilidad más alta desde 2010

Los mayores precios de la celulosa ayudaron al positivo desempeño financiero de la firma.

Empresas CMPC, ligada al grupo Matte, obtuvo el año pasado sus utilidades más altas en 11 años. La compañía reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en 2021 alcanzó ganancias por US$ 538,8 millones, que se comparan positivamente contra las pérdidas de US$ 28,3 millones registradas en 2020.

El monto de la última línea del ejercicio pasado es el más elevado desde 2010, cuando alcanzó los US$ 637,5 millones, según constató ‘El Mercurio’ al revisar los balances de la Papelera, lo que fue ratificado desde la firma. En su informe financiero enviado a la CMF, la empresa señaló que dicho resultado ‘se atribuye principalmente al mayor Ebitda de celulosa (+US$ 748 millones), compensado parcialmente por un mayor gasto por impuesto a las ganancias’.

Esto se explica por los mayores precios promedio de la materia prima durante el año. Los ingresos de la compañía acumulados al 31 de diciembre de 2021 totalizaron US$ 6.323 millones, un alza de 19,6% anual. La firma explicó que ese desempeño responde a mayores ventas de celulosa —con un avance de 32%—, asociadas a incrementos en los precios de la celulosa de fibra corta y fibra larga. Asimismo, destacó el crecimiento de 17% en la facturación de su área Biopackaging, también por alzas en valores promedios, a lo que se suma la subida (6%) en las ventas de Softys, producto de los mayores volúmenes del negocio de cuidado personal. En el cuarto trimestre de 2021, el 49% de las ventas de CMPC correspondieron al rubro celulosa, otro 34% a Softys y 17% a Biopackaging.

La firma indicó que su deuda financiera bruta alcanzó los US$ 4.334 millones al cierre de 2021, 2% menor al 30 de septiembre y 9% mayor a la registrada al 31 de diciembre de 2020. ‘La variación con respecto al año anterior se explica principalmente por la emisión del bono relacionado a sostenibilidad de US$ 500 millones, cuyos fondos ingresaron a principios de abril de 2021’, informó. La caja de la compañía totalizó US$ 1.155 millones a diciembre del año pasado, cifra mayor frente a los US$ 891 millones de fines de 2020.