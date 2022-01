Arturo Guerrero, vocero de la Vega Central desmiente alza de precios en frutas y verduras: “los precios han estado como siempre”.

En conversación con El Agro, el vocero de la Vega Central señaló que “a veces veo mucha información de que los precios suben, pero hay que hacer análisis más profundo. Yo lo que más recomiendo a la gente es que coma la fruta de estación, de repente me piden sandías en mayo… o el tomate en junio, agosto, septiembre…”

Por ejemplo, dijo, la crisis del limón, ahora empezó a subir a 1.200 el kílo, pero es porque no consideramos que es un cítrico, es de invierno. La producción de verano no es más del 20 % y como hay demanda suben los precios.

“Seis choclos en 1.000, si usted me pregunta como agricultor no tengo por qué traerlo a la vega, no conviene. Entonces hay precios que suben en casos puntuales, pero hay otras en que la oferta que hay es mayor a la producción.

La gente igual sigue comprando cuando suben los precios, aseguró, acuérdese lo que pasó cuando la palta llegó a $ 6.500… entonces, los precios tienen que ver con la oferta y demanda en agricultura, y cuando hay exceso de producción las cosas se van al suelo.

Los precios han estado como siempre. No han tenido un alza, incluso hay 4 italianos por 1.000 pesos, es decir te salen a 250 cada uno. El kilo de tomates está a 1.000”, concluyó Arturo Guerrero.

Pandemia

Con esto de la pandemia un 25 o 30 % de la fruta en Chile no se pudo cosechar porque no había mano de obra. La mano de obra especializada para la agricultura es la boliviana y se tramitaban mucho los permisos, de manera que el tema tiene que ver también cómo lo organicemos nosotros. Lo otro que ha cambiado es la logística, hoy no hay mano de obra a disposición a precios que había antes.

Sequía

La sequía es una realidad, ero también es una realidad que nosotros tenemos que cambiar hábitos de siempre. Por ejemplo, en la sexta región, zona de grano, no tenía grandes inversiones en sistemas de riego. En cambio, Arica, sin tener nada casi de agua, en pequeñas zonas te surte todo lo que es el invierno en pimientos, tomates, pepinos, zapallos italianos, porque tecnificaron los riesgos y tienen siembra a bajo costo.

Entonces los precios de la fruta suben, pero supieran lo que cuesta cosecharlo, no menos de 5 mil pesos. Entonces tiene que ver con la conciencia de lo que es el producto en sí en cuanto a alimentación, y segundo, que sepamos adecuarlo a lo que son las temporadas de cosecha.

La Vega

Es la mejor alternativa, pero hay 1150 locales, y hay que saber comprar. Gracias a Dios hemos seguido funcionando hasta las 16 horas y seguimos poniéndonos a disposición de la gente a través de la Mesa de alimentación segura del Ministerio de Agricultura, junto a Lo Valledor y las ferias libres.

Ventas

Hay crisis de ánimo, de seguridad. La vida nos cambió totalmente. La gente lo único que quiere es rearmar su vida. Pero nosotros tenemos un dicho: “Después de Dios está la Vega”, así es que tratamos de subirnos el ánimo. Hay que ser pro positivo. El sol siempre sale.

Medidas sanitarias

Son de autocuidado, toma de temperatura, alcohol gel, mascarilla, a las 18 hrs. desinfección total. La Vega ha aprendido mucho, no hemos cerrado ningún día, y nos hemos adaptado y después vamos a tener que aprender a convivir. Chile ha dado un ejemplo mundial de manejo de esta pandemia. Autocuidado y no ser tan soberbios.

Frutas favoritas

La sandía y el melón.

Recomendaciones

A las autoridades, invertir en pequeña agricultura para profesionalizar sistemas de riego. Hay que cooperar para producir la cantidad de alimentos necesarios para el consumo. Hay stock suficiente, pero no hay que bajar la guardia.

Tips

Humita en olla con ensalada de tomate en albahaca, con cebollín nuevecito y con un pedazo de sandía de postre. Y/o mote con huesillo. Y lo otro, un guiso italiano con papitas doradas, acompañado con ensalada de tomates en cuadro con cilantro y siboulette, y también con sandía.