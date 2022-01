Exportaciones de fruta fresca se estancan en 2021 por mala temporada de la uva y problemas logísticos

Un año regular fue 2021 para la industria frutícola. Así lo demostraron las últimas cifras de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) que señalaron que el año pasado se exportaron US$ 5.052 millones de fruta fresca, un 1,9% menos que en 2020. Mientras que en volumen los embarques de este producto tuvieron una pequeña alza de 2% con 2,62 millones de toneladas.

Como ha sido la tónica en las últimas temporadas, las cerezas lideraron los envíos con US$ 1.589 millones y 336 mil toneladas, un 1% y 49% más en valor y volumen, respectivamente, según indica El Mercurio.

En el listado le siguieron las uvas de mesa, de las que entre enero y diciembre de 2021 se exportaron US$ 927 millones, lo que implicó una baja de un 10% respecto a 2020. En volumen, el retroceso fue mayor llegando a un 13% con 525 mil toneladas.

Mientras que en tercer lugar se ubicaron las manzanas con un aumento en valor de un 5% con ventas por US$ 617 millones. Respecto al volumen, los embarques de esta fruta fueron un 2,5% menores a los registrado en 2020 con 643 mil toneladas.

China se posicionó como el principal mercado de la fruta fresca nacional en 2021. Al país asiático se exportaron US$ 1.801 millones, un 42,1% del total. En segundo lugar quedó Estados Unidos a donde fue a parar el 29,9% de las frutas con US$ 1.278 millones. Más atrás quedaron Holanda (US$ 354 millones), Reino Unido (US$ 182 millones) y Corea del Sur (US$ 129 millones).

Efecto de las lluvias

En el sector frutícola coinciden que el mal desempeño que ha tenido la uva de mesa —la principal fruta que se envía al exterior en términos de volumen— es uno de los factores que ha estancado las exportaciones.

‘Estas cifras se deben a que durante el año pasado la fruticultura en general se vio afectada por las lluvias extemporáneas del mes de enero, lo que impactó tanto en la calidad como el volumen de algunos frutales, siendo uno de los mayores afectados la uva de mesa que alcanzó pérdidas por más de US$ 200 millones’, dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes.

El presidente de la Federación de Productores de Fruta, Jorge Valenzuela, coincidió con Allendes. ‘Uno de los caballos de batalla de nuestra fruticultura, que es la uva de mesa, ha tenido dos temporadas malas, y la del año pasado con la lluvia del 29 de enero que fue una catástrofe para algunos productores, sobre todo de Aconcagua hacia el sur. Eso puede explicar este estancamiento’, sostuvo.

Sin embargo, el representante gremial aseguró que para este año se esperan mejores perspectivas para la uva de mesa especialmente por el alza en la demanda de Estados Unidos donde la producción local fue menor esta temporada respecto a otros años.

Valenzuela agregó que el alza de los fletes marítimos también ha sido un factor que ha afectado los embarques. ‘Hoy es el único problema que tenemos donde los precios son más del doble de lo normal’, afirmó.

El presidente de Fedefruta contó que actualmente hay frutas como las manzanas que los productores están prefiriendo dejar en el mercado nacional debido al bajo margen de ganancias que obtienen en el exterior. ‘Es tan estrecho el margen, es tan justo con este nivel de precio de flete que hay especies que quedan fuera de ser exportadas’, aseguró.

Allendes también resaltó que la sequía ha bajado la productividad de los campos, mientras que la pandemia ha golpeado los precios históricos de la fruta,

‘Lo anterior, esperemos se recupere a medida que la pandemia cauce menos problemas de distribución y logísticos, ya que la fruta y los productos agrícolas en general han visto incrementado su valor, asociado al alza del costo de producción y escasez de trabajadores en el sector’, declaró.