Francisco Contardo, impulsor de la iniciativa popular de norma sobre el agua: “El Estado debe asegurar el agua para la producción de alimentos”

Este 1 de febrero se termina el plazo que la ciudadanía pueda votar por las iniciativas populares de norma para que puedan ser discutidas al interior de la Convención Constitucional. En El Agro, hablamos con Francisco Contardo, periodista y ex conductor de nuestro programa, para hablar sobre la iniciativa que él está impulsando, llamada “Agua: Elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas”.

Contardo explica que “esto surgió porque nos dimos cuenta que ya había gente que estaba levantando iniciativas sobre el tema del agua, y en general no muy rigurosas técnicamente, bastante generalistas, tampoco jurídicamente bien sustentadas y que ademas respondían a situaciones puntuales”.

Y agrega que “sentí que era necesario redactar algo que permitiera que la mayor cantidad de gente posible se sintiera interpretada y sirviera para que el resto del sistema del agua pudiera caber dentro de eso”.

5 puntos principales de la iniciativa

Contardo explicó que “incluimos 5 puntos que los conversamos con regantes, gente de las Federaciones, juntas de vigilancia, gente de las sanitarias y distintos sectores”, y que luego dieron lugar a la redacción de la iniciativa popular de norma.

El punto principal dice relación con que “el agua debe ser reconocida como un elemento básico para la vida humana, animal vegetal y a nivel del ecosistema, y que el Estado garantice que haya una sustentabilidad del agua”, explicó el periodista.

Además, Contardo destaca que “hay una gran deuda con el mundo rural, porque no puede ser que la gente que vive y trabaja en el campo, muchas veces en su casa no tiene agua potable y en eso hay un deber del Estado, que lo que hace es delegarlo en una concesión. Aquí el Estado ha hecho mal la pega, y pedimos que haya un tema de equidad. No puede ser que haya un 95% de agua en las ciudades pero en la ruralidad estemos en alrededor de un 60%”.

En definitiva, los 5 puntos de la propuesta son los siguientes:

El agua debe ser reconocida como un elemento básico para la vida humana, animal, vegetal y de los ecosistemas. Es deber del Estado generar las condiciones que garanticen su disponibilidad suficiente para las futuras generaciones. Todo habitante de nuestro territorio tiene derecho al agua para consumo humano y saneamiento, y es deber del Estado procurarlo, sin distinción entre ciudades y ruralidad. Todo habitante de nuestro territorio tiene derecho a la alimentación necesaria para la subsistencia. Siendo el agua un elemento primordial de los alimentos, el Estado deberá́ asegurar las condiciones, por medios propios o bien fomentando y/o apoyando la acción de privados, para asegurar el agua para la producción de alimentos en general. El Estado deberá́ promover una institucionalidad pública para la gestión del agua nacional y por cuenca, superficial y subterránea, capaz de establecer políticas estables, más allá́ de los gobiernos, considerando el agua como tema de interés nacional. A la vez, deberá́ favorecer e incentivar la constitución de organizaciones de usuarios de agua (OUA), que gestionen desde cada cuenca el recurso hídrico en el día a día, de acuerdo a las funciones y límites que la ley les otorgue. Será deber del Estado establecer políticas y favorecer y facilitar iniciativas (públicas o privadas) que eviten el avance de la desertificación en el territorio nacional y que faciliten una mayor disponibilidad de agua. También aquellas que permitan el desarrollo de variedades vegetales que faciliten la producción de alimentos con menor presión sobre el agua, la tierra y el medio ambiente.

Cómo votar

Para firmar por la iniciativa, se debe hacer clic en https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/16726 y luego hacer clic sobre la propuesta. Para poder votar, se puede usar el número de RUT en combinación con la Clave Única, o bien el RUT junto al número de documento, que viene escrito en la parte delantera de la cédula de identidad.

El objetivo es alcanzar las 15 mil firmad individuales, según lo requiere el reglamento de la Convención, por lo que Contardo llamó a revisar la propuesta y votar por ella hasta el 1 de febrero.